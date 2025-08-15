https://1prime.ru/20250815/indiya-860778437.html

Индия нарастила импорт нефти из России, сообщают СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 авг – ПРАЙМ. Индия в августе нарастила импорт нефти из России до 2 миллионов баррелей в сутки, сообщает индийское агентство ПТИ со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler. По данным Kpler, на поставки из России пришлось 38% от общего объема импорта нефти Индией в первой половине августа, составившего 5,2 миллиона баррелей нефти в сутки. "Импорт из России составил 2 миллиона баррелей в сутки, увеличившись с 1,6 миллиона баррелей в сутки в июле. Рост российского экспорта произошел за счет сокращения закупок у Ирака, объем которых снизился с 907 до 730 тысяч баррелей в сутки в августе, и Саудовской Аравии, объемы которых сократились с 700 тысяч баррелей в сутки в прошлом месяце до 526 тысяч баррелей в сутки", - сообщает агентство. По данным Kpler, США были пятым по величине поставщиком нефти Индии с объемом 264 тысячи баррелей в сутки. "В августе объемы импорта российской сырой нефти в Индию оставались стабильными, даже после объявления администрацией Трампа о введении пошлин в конце июля 2025 года. Но стабильность, которую мы наблюдаем сейчас, в основном обусловлена хронологией - августовские партии были законтрактованы еще в июне и начале июля, задолго до каких-либо изменений в политике", - заявил аналитик Kpler Сумит Ритолия, отметив, что корректировка потоков - будь то из-за пошлин, проблем с оплатой или сложностей с доставкой - начнет проявляться только с конца сентября по октябрь. Аналитик компании также отметил, что распоряжений правительства Индии о сокращении объемов поставок российской нефти за последний период не было. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу 7 августа. При этом Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.

