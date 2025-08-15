Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Индонезии рассказал о преимуществах вступления страны в БРИКС - 15.08.2025
Президент Индонезии рассказал о преимуществах вступления страны в БРИКС
ДЖАКАРТА, 15 авг — ПРАЙМ. Вступление Индонезии в альянс БРИКС в январе этого года укрепило суверенитет индонезийской нации, которая не хочет иметь врагов, заявил президент Индонезии Прабово Субианто. Сегодня лидер Индонезии выступил с обращением к государству на ежегодной сессии Народного консультативного конгресса. "Мы не встанем ни на одну сторону. Мы заявляем об этом повсюду: свобода и активность, мы хотим мира со всеми", – заявил президент Прабово Субианто. Трансляцию выступления вел телеканал Kompas. Президент подчеркнул, что "война разрушительна, и что Индонезия не хочет участвовать ни в какой войне и стремится её избежать". В своей речи глава государства также отметил успех Индонезии в получении статуса полноправного члена форума экономического и геополитического сотрудничества БРИКС 6 января 2025 года. По его словам, это членство является одним из способов отстаивания Индонезией своего национального суверенитета на мировой арене. "Мы поддерживаем суверенитет Индонезии на мировой арене. Мы приняли решение о присоединении Индонезии к БРИКС", — подчеркнул президент.
13:15 15.08.2025
 
Президент Индонезии рассказал о преимуществах вступления страны в БРИКС

Президент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
