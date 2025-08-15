Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти США могут купить долю в Intel, передают СМИ - 15.08.2025
Власти США могут купить долю в Intel, передают СМИ
2025-08-15T20:47+0300
2025-08-15T20:48+0300
экономика
сша
государство
покупка
доля
intel
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Власти США рассматривают возможность приобретения доли в компании Intel за счет финансирования, выделяемого в рамках закона US Chips Act на развитие научных исследований и производство полупроводников, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Администрация Трампа рассматривает возможность использования средств, получаемых в рамках US Chips Act, для приобретения доли в корпорации Intel, по словам людей, знакомых с обсуждениями, в рамках усилий для спасения производителя процессоров и поддержки отечественного производства полупроводников", - говорится в сообщении. При этом корпорация уже успела стать получателем самого крупного объема финансирования, выделенного в рамках программы: например, ей направили 7,9 миллиарда долларов на коммерческий выпуск полупроводников, напоминает агентство. "Источник финансирования доли правительства США в Intel все еще обсуждается, и переговоры идут неспокойно", - сообщает Блумберг. Днем ранее агентство Блумберг сообщало со ссылкой на источники, что администрация Трампа ведет переговоры с Intel о возможности приобретения доли в компании. Отмечалось, что это способствует поддержке планов корпорации создать производство в штате Огайо, которое неоднократно откладывалось. Еще в 2024 году Джо Байден, бывший на тот период времени президент США, подписал закон о дополнительном финансировании научных исследований в США и производству полупроводников с общим объемом средств в 280 миллиардов долларов.
сша, государство, покупка, доля, intel
Экономика, США, государство, покупка, доля, Intel
20:47 15.08.2025 (обновлено: 20:48 15.08.2025)
 
© flickr.com / Josh BancroftЛоготип Intel
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Власти США рассматривают возможность приобретения доли в компании Intel за счет финансирования, выделяемого в рамках закона US Chips Act на развитие научных исследований и производство полупроводников, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Администрация Трампа рассматривает возможность использования средств, получаемых в рамках US Chips Act, для приобретения доли в корпорации Intel, по словам людей, знакомых с обсуждениями, в рамках усилий для спасения производителя процессоров и поддержки отечественного производства полупроводников", - говорится в сообщении.
При этом корпорация уже успела стать получателем самого крупного объема финансирования, выделенного в рамках программы: например, ей направили 7,9 миллиарда долларов на коммерческий выпуск полупроводников, напоминает агентство.
"Источник финансирования доли правительства США в Intel все еще обсуждается, и переговоры идут неспокойно", - сообщает Блумберг.
Днем ранее агентство Блумберг сообщало со ссылкой на источники, что администрация Трампа ведет переговоры с Intel о возможности приобретения доли в компании. Отмечалось, что это способствует поддержке планов корпорации создать производство в штате Огайо, которое неоднократно откладывалось.
Еще в 2024 году Джо Байден, бывший на тот период времени президент США, подписал закон о дополнительном финансировании научных исследований в США и производству полупроводников с общим объемом средств в 280 миллиардов долларов.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
Трамп потребовал немедленной отставки главы совета директоров Intel
7 августа, 16:41
 
