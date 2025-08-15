https://1prime.ru/20250815/issledovanie-860742154.html

Исследование показало, как россияне выбирают сыр

Исследование показало, как россияне выбирают сыр

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. На выбор сыра для 65% россиян в первую очередь влияет его качество, стоимость становится приоритетом для 41%, говорится в исследовании компании "Сыр Стародубский", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Почти половина россиян (43%) покупают его (сыр - ред.) несколько раз в неделю. Люди учитывают при выборе в первую очередь качество продукта, а не стоимость (65% и 41%, соответственно)", - говорится в исследовании. Отмечается, что 19% россиян также выбирают важность бренда при выборе сыра, 13% - страну производства и ещё 10% - советы знакомых или отзывы в интернете. В исследовании уточняется, что 69% граждан тратят на сыр до 1 тысячи рублей в месяц. Примерно пятая часть - от 1 до 3 тысяч рублей, а 12% - больше 3 тысяч рублей в месяц. По данным исследования, почти каждый второй россиянин доверяет российским производителям сыров. При этом 38% отмечают, что степень доверия зависит от конкретного бренда. В исследовании принимало участие 1200 человек, можно было выбрать несколько вариантов ответа.

