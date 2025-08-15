https://1prime.ru/20250815/jurist-860738788.html

Юрист рассказал о новом порядке обращения с долгами умерших заемщиков

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В России с 1 сентября вступает в силу новый порядок, по которому наследникам до принятия наследства не будут начислять неустойку, пени и штрафы на сумму долга умершего, рассказал РИА Новости младший юрист юридической фирмы "Алимирзоев и Трофимов" Егор Курочкин. "С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу новый порядок, регулирующий обращение с долгами умерших заемщиков в связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.07.2025 № 246-ФЗ "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)". Закон устанавливает, что до принятия наследства наследниками, но не более шести месяцев с момента открытия наследства финансовые организации не вправе начислять неустойку, пени или штрафы на сумму долга умершего", - рассказал Курочкин. Юрист объяснил, что наследники получают время на оформление прав, не сталкиваясь параллельно с ростом задолженности по кредитам, которые они, возможно, даже не приняли. Он подчеркнул, что норма действует при любом виде потребительского кредита: ипотека, автокредиты и иные обязательства. "Банк или иная кредитная организация обязаны прекратить начисление санкций автоматически с момента, когда установлен факт смерти заемщика и открыто наследственное дело. При этом право на начисление процентов по основной сумме долга сохраняется - речь идёт именно о дополнительных санкциях за просрочку. Если на имущество умершего оформлен залог, кредитор не вправе до принятия наследства в одностороннем порядке инициировать обращение взыскания", - пояснил Курочкин. Он подчеркнул, что любые действия по продаже заложенного имущества допустимы лишь при наличии решения суда. По его словам, это правило исключает случаи, когда, например, находящаяся в ипотеке квартира может быть выставлена на торги до завершения наследственной процедуры. "По истечении льготного периода, если наследство принято, обязательства переходят на наследников - но уже в том объеме, в каком они существовали на момент окончания льготного периода. Наследники должны будут выплатить долг, но без искусственно увеличенных санкционных начислений. Если наследство не принято, кредитор вправе обратиться в суд или к нотариусу для поиска других законных механизмов возврата задолженности", - заключил Курочкин.

