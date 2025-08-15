https://1prime.ru/20250815/kitaj-860741537.html

В Китае оценили предстоящую встречу лидеров России и США

В Китае оценили предстоящую встречу лидеров России и США - 15.08.2025, ПРАЙМ

В Китае оценили предстоящую встречу лидеров России и США

Предстоящая встреча лидеров РФ и США говорит о том, что стороны уже провели предварительные переговоры, саммит на Аляске может способствовать скорейшему... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T06:34+0300

2025-08-15T06:34+0300

2025-08-15T06:34+0300

экономика

мировая экономика

россия

сша

рф

аляска

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860741537.jpg?1755228871

ПЕКИН, 15 авг - ПРАЙМ. Предстоящая встреча лидеров РФ и США говорит о том, что стороны уже провели предварительные переговоры, саммит на Аляске может способствовать скорейшему заключению перемирия в украинском конфликте, такое мнение высказал РИА Новости директор Института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан. Эксперт отметил, что предстоящий саммит на Аляске представляет собой прямой диалог один на один между двумя лидерами, такой диалог не требует переговорного мандата более высокого уровня, что позволяет провести откровенный и конструктивный обмен мнениями. "Тот факт, что два лидера пообщаются лично, свидетельствует об искренней приверженности обеих сторон урегулированию конфликта", - сказал профессор. Чжэн Аньгуан отметил, что ранее Трамп выразил оптимизм в отношении возможности достижения соглашения. "Чтобы лидер страны, являющейся наиболее важным сторонником Украины, мог сделать подобное заявление, у него должен быть относительно проработанный план, и Россия и США уже провели предварительные переговоры. Саммит может способствовать скорейшему заключению перемирия", - добавил он. По мнению Чжэн Аньгуана, помимо содействия политическому урегулированию конфликта на Украине, саммит, вероятно, также позволит достичь консенсуса по контролю над вооружениями, нормализации отношений между США и Россией и смягчению санкций США и Запада против РФ. "Трамп неоднократно заявлял о своем стремлении к восстановлению экономических отношений между США и Россией, он может отменить вторичные санкции на экспорт российской нефти и ослабить санкции в финансовой, авиационной и других сферах деятельности России", - добавил эксперт. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

сша

рф

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, сша, рф, аляска, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, мид рф, мид