В Китае розничные продажи товаров выросли на 4,8%
2025-08-15T06:46+0300
экономика
мировая экономика
китай
ПЕКИН, 15 авг – ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам января-июля 2025 года вырос на 4,8%, составив 28,423 триллиона юаней (около 3,95 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро страны.
Розничные продажи в городах Китая в январе-июле 2025 года выросли на 4,8%, составив 24,666 триллиона юаней (3,43 триллиона долларов). Продажи в сельской местности выросли на 4,7% и составили 3,756 триллиона юаней (523,1 миллиарда долларов).
Отдельно в июле показатель вырос на 3,7% год к году, составив 3,878 триллиона юаней (около 540,1 миллиарда долларов).
Розничные онлайн-продажи в Китае за первые семь месяцев 2025 года выросли на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 8,683 триллиона юаней (около 1,2 триллиона долларов).
Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2024 года вырос на 3,5%, составив 48,789 триллиона юаней (6,66 триллиона долларов), онлайн-продажи выросли на 7,2%, их объем составил 15,52 триллиона юаней (2,1 триллиона долларов).
