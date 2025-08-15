Российские лизинговые компании не ожидают взрывного роста выручки

https://1prime.ru/20250815/kompanii-860734294.html

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Многие российские лизинговые компании не ждут взрывного роста выручки и чистой прибыли по итогам года ввиду ужесточения денежно-кредитной политики и ряда прочих факторов рынка, следует из исследования АКРА, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно отчету агентства, в опросе приняли участие 23 компании, представляющие разные сегменты лизинговой отрасли и различающиеся по форме собственности: компании с государственным участием в капитале, дочерние структуры кредитных организаций, а также независимые лизинговые компании. "Согласно ожиданиям 43% респондентов, в 2025 году выручка увеличится более чем на 10% в годовом сопоставлении, а треть рассчитывает на аналогичный рост чистой прибыли. Половина опрошенных компаний считают, что изменение выручки и чистой прибыли будет находиться в диапазоне от -10 до 10%", - говорится в исследовании. Уточняется, что в прошлом году лизинговые компании были настроены на более активный рост финансовых показателей - рост выручки и чистой прибыли более чем на 10% ожидали 90 и 60% респондентов соответственно. Агентство считает, что такие настроения в отрасли оправданы. В частности, к снижению объемов нового бизнеса среди лизинговых компаний привело во многом ужесточение денежно-кредитной политики. Несмотря на это, эксперты полагают, что есть ряд факторов, способных поддержать деловой оптимизм лизинговых компаний. Ключевым является постепенное смягчение денежно-кредитной политики, которое увеличит возможности и повысит интерес компаний разных отраслей к инвестированию в бизнес, а потребность в обновлении производственных фондов повысит спрос платежеспособных клиентов на услуги лизинговых компаний. "Расширение мер господдержки отдельных сегментов экономики (в первую очередь МСП)... обеспечит приток финансовых ресурсов в компании, пользующиеся поддержкой, и будет способствовать их активному развитию, вследствие чего сформируется устойчивый спрос на услуги лизингодателей", - говорится в исследовании. В целом, АКРА позитивно оценивает настрой участников рынка на сохранение прибыльности бизнеса даже за счет снижения роста или сокращения лизингового портфеля в 2025 и 2026 годах. Однако отмечает определенные риски, которые могут быть актуальны в текущих рыночных условиях в ближайшие годы. Так, помимо системных рисков, связанных с изменениями операционной среды, специфические риски могут стать следствием развития некоторых тенденций. "Избыток изъятой техники и растущий сток на фоне снижения спроса будут требовать все большего количества ресурсов на содержание и реализацию предметов лизинга, что станет достаточно значимой статьей расходов лизинговых компаний. Ухудшение финансового состояния компаний в отдельных секторах экономики, а также повышение уровня дефолтности контрагентов небольших компаний, портфели которых характеризуются низким уровнем диверсификации, могут быстро снизить устойчивость лизинговых компаний", - отмечают эксперты. Они также добавили, что при отсутствии достаточного объема новых договоров кредитоспособность лизинговых компаний существенно зависит от концентрации их портфеля как на отдельных наиболее крупных клиентах, так и на конкретных отраслях.

