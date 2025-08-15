https://1prime.ru/20250815/krasnojarsk-860742081.html

В аэропорту Красноярска задерживаются несколько рейсов

В аэропорту Красноярска задерживаются несколько рейсов - 15.08.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Красноярска задерживаются несколько рейсов

Прилет нескольких авиарейсов в международный аэропорт Красноярска задерживается из-за густого тумана, сообщили в авиагавани. | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T07:01+0300

2025-08-15T07:01+0300

2025-08-15T07:01+0300

бизнес

красноярск

новосибирск

казань

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860742081.jpg?1755230509

КРАСНОЯРСК, 15 авг – ПРАЙМ. Прилет нескольких авиарейсов в международный аэропорт Красноярска задерживается из-за густого тумана, сообщили в авиагавани. "Из-за густого тумана в аэропорту Красноярска задерживаются рейсы на прилёт. Несмотря на метеоусловия, аэропорт работает в штатном режиме", - говорится в сообщении. Уточняется, что решение о вылете и посадке экипаж воздушного судна принимает самостоятельно. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Красноярска, на прилет в настоящее время задерживаются рейсы из Норильска, Новосибирска и Сочи. Также с опозданием прибыли рейсы из Ташкента, Казани и четыре рейса из Москвы. На вылет задерживается: по одному рейсу в Казань и Новосибирск, три рейса в Москву.

красноярск

новосибирск

казань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, красноярск, новосибирск, казань