https://1prime.ru/20250815/krasnojarsk-860742081.html
В аэропорту Красноярска задерживаются несколько рейсов
В аэропорту Красноярска задерживаются несколько рейсов - 15.08.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Красноярска задерживаются несколько рейсов
Прилет нескольких авиарейсов в международный аэропорт Красноярска задерживается из-за густого тумана, сообщили в авиагавани. | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T07:01+0300
2025-08-15T07:01+0300
2025-08-15T07:01+0300
бизнес
красноярск
новосибирск
казань
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860742081.jpg?1755230509
КРАСНОЯРСК, 15 авг – ПРАЙМ. Прилет нескольких авиарейсов в международный аэропорт Красноярска задерживается из-за густого тумана, сообщили в авиагавани.
"Из-за густого тумана в аэропорту Красноярска задерживаются рейсы на прилёт. Несмотря на метеоусловия, аэропорт работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Уточняется, что решение о вылете и посадке экипаж воздушного судна принимает самостоятельно.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Красноярска, на прилет в настоящее время задерживаются рейсы из Норильска, Новосибирска и Сочи. Также с опозданием прибыли рейсы из Ташкента, Казани и четыре рейса из Москвы. На вылет задерживается: по одному рейсу в Казань и Новосибирск, три рейса в Москву.
красноярск
новосибирск
казань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, красноярск, новосибирск, казань
Бизнес, Красноярск, НОВОСИБИРСК, КАЗАНЬ
В аэропорту Красноярска задерживаются несколько рейсов
Прилет нескольких рейсов в аэропорт Красноярска задерживается из-за густого тумана
КРАСНОЯРСК, 15 авг – ПРАЙМ. Прилет нескольких авиарейсов в международный аэропорт Красноярска задерживается из-за густого тумана, сообщили в авиагавани.
"Из-за густого тумана в аэропорту Красноярска задерживаются рейсы на прилёт. Несмотря на метеоусловия, аэропорт работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Уточняется, что решение о вылете и посадке экипаж воздушного судна принимает самостоятельно.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Красноярска, на прилет в настоящее время задерживаются рейсы из Норильска, Новосибирска и Сочи. Также с опозданием прибыли рейсы из Ташкента, Казани и четыре рейса из Москвы. На вылет задерживается: по одному рейсу в Казань и Новосибирск, три рейса в Москву.