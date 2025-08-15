В аэропорту Красноярска задерживаются несколько рейсов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250815/krasnojarsk-860742081.html
2025-08-15T07:01+0300
КРАСНОЯРСК, 15 авг – ПРАЙМ. Прилет нескольких авиарейсов в международный аэропорт Красноярска задерживается из-за густого тумана, сообщили в авиагавани. "Из-за густого тумана в аэропорту Красноярска задерживаются рейсы на прилёт. Несмотря на метеоусловия, аэропорт работает в штатном режиме", - говорится в сообщении. Уточняется, что решение о вылете и посадке экипаж воздушного судна принимает самостоятельно. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Красноярска, на прилет в настоящее время задерживаются рейсы из Норильска, Новосибирска и Сочи. Также с опозданием прибыли рейсы из Ташкента, Казани и четыре рейса из Москвы. На вылет задерживается: по одному рейсу в Казань и Новосибирск, три рейса в Москву.
07:01 15.08.2025
 
КРАСНОЯРСК, 15 авг – ПРАЙМ. Прилет нескольких авиарейсов в международный аэропорт Красноярска задерживается из-за густого тумана, сообщили в авиагавани.
"Из-за густого тумана в аэропорту Красноярска задерживаются рейсы на прилёт. Несмотря на метеоусловия, аэропорт работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Уточняется, что решение о вылете и посадке экипаж воздушного судна принимает самостоятельно.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Красноярска, на прилет в настоящее время задерживаются рейсы из Норильска, Новосибирска и Сочи. Также с опозданием прибыли рейсы из Ташкента, Казани и четыре рейса из Москвы. На вылет задерживается: по одному рейсу в Казань и Новосибирск, три рейса в Москву.
 
