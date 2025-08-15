В Кузбассе возбудили дело после ДТП с 27 машинами и 8 пострадавшими

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
КЕМЕРОВО, 15 авг – ПРАЙМ. Уголовное дело возбудили в Кузбассе после аварии на Логовом шоссе в Кемерово с 27 машинами и 8 пострадавшими, один из которых несовершеннолетний, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По данным пресс-службы ГУМВД РФ по Кемеровской области, на спуске у грузового автомобиля "ФАВ" отказала тормозная система, в результате чего большегруз столкнулся с 26 легковыми автомобилями. Травмы получили 7 человек, среди которых 16-летний подросток. Как пояснили в прокуратуре региона, впоследствии еще один человек обратился в больницу. Полицейские привлекли виновника ДТП – водителя грузового автомобиля к административной ответственности по части 3 статьи 11.23 КоАП РФ, части 1 статьи 12.5 КоАП РФ, части 6 статьи 12.16 КоАП РФ в виде штрафов. Проведенной прокуратуры Кемеровской области проверкой установлено превышение допустимой массы провозимого автомобилем груза, выявлено неудовлетворительное состояние дороги на месте инцидента, в связи с чем руководителям транспортной компании и АО "Кемеровское ДРСУ" внесены представления. "Кроме того, прокуратурой установлены ненадлежащее оказание услуг по проведению оценки технического состояния большегруза и выдача документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности, без фактической проверки. На основании материалов прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", – сообщили в прокуратуре. В ведомстве отметили, что рассмотрение актов прокурорского реагирования, устранение выявленных нарушений и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры области.
Заголовок открываемого материала