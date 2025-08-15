Лавров ответил на вопрос о мандраже перед встречей Путина и Трампа

https://1prime.ru/20250815/lavrov-860741846.html
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске ответил на вопрос, ощущает ли он мандраж.
"А что это такое?" - спросил в ответ министр.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
