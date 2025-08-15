Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров прокомментировал вопрос о снятии с России санкций США - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250815/lavrov-860780735.html
Лавров прокомментировал вопрос о снятии с России санкций США
Лавров прокомментировал вопрос о снятии с России санкций США - 15.08.2025, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал вопрос о снятии с России санкций США
Глава МИД РФ Сергей Лавров на вопрос РИА Новости о перспективах снятия американских санкций по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T21:48+0300
2025-08-15T21:48+0300
политика
сергей лавров
саммит
россия
сша
аляска
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375329_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_78d6a1921d7aa90ee1e18a1dd71029ae.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска), 15 авг – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров на вопрос РИА Новости о перспективах снятия американских санкций по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что с кого-то ограничения снимут. "С кого-то снимут обязательно, это точно", - сказал Лавров.
https://1prime.ru/20250722/lavrov-859786328.html
сша
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375329_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_d7f8e55a40c765f18d659b40cc41ad93.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сергей лавров, саммит, россия, сша, аляска, санкции против рф
Политика, Сергей Лавров, саммит, РОССИЯ, США, Аляска, санкции против РФ
21:48 15.08.2025
 
Лавров прокомментировал вопрос о снятии с России санкций США

Лавров на вопрос о снятия с РФ санкций США: с кого-нибудь снимут обязательно

© МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СМИД ОБСЕ
Заседание СМИД ОБСЕ
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКОРИДЖ (штат Аляска), 15 авг – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров на вопрос РИА Новости о перспективах снятия американских санкций по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что с кого-то ограничения снимут.
"С кого-то снимут обязательно, это точно", - сказал Лавров.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Лавров рассказал о совершенствовании механизмов расчетов с партнерами РФ
22 июля, 15:00
 
ПолитикаСергей ЛавровсаммитРОССИЯСШААляскасанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала