Лавров прокомментировал вопрос о снятии с России санкций США
2025-08-15T21:48+0300
политика
сергей лавров
саммит
россия
сша
аляска
санкции против рф
АНКОРИДЖ (штат Аляска), 15 авг – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров на вопрос РИА Новости о перспективах снятия американских санкций по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что с кого-то ограничения снимут. "С кого-то снимут обязательно, это точно", - сказал Лавров.
сергей лавров, саммит, россия, сша, аляска, санкции против рф
Политика, Сергей Лавров, саммит, РОССИЯ, США, Аляска, санкции против РФ
