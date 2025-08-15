https://1prime.ru/20250815/ledokoly-860782358.html

Reuters рассказал о планах США на российские ледоколы

Reuters рассказал о планах США на российские ледоколы - 15.08.2025, ПРАЙМ

Reuters рассказал о планах США на российские ледоколы

Администрация США в преддверии саммита на Аляске обсуждала возможность привлечения российских атомных ледоколов к реализации американских проектов по добыче... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T22:08+0300

2025-08-15T22:08+0300

2025-08-15T22:09+0300

экономика

сша

добыча газа

россия

ледокол

проекты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859703476_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_e260d802e94a8b8f3bcffb4aa20b4ea3.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Администрация США в преддверии саммита на Аляске обсуждала возможность привлечения российских атомных ледоколов к реализации американских проектов по добыче газа и СПГ, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "В США велись внутренние переговоры об использовании российских атомных ледоколов для поддержки развития проектов по добыче газа и СПГ на Аляске... Идея обсуждалась среди чиновников Белого дома как одна из потенциальных сделок, которые можно попытаться заключить с Россией на саммите на Аляске", - говорится в материале агентства.

https://1prime.ru/20250704/ssha-859185255.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, добыча газа, россия, ледокол, проекты