https://1prime.ru/20250815/ledokoly-860782358.html
Reuters рассказал о планах США на российские ледоколы
Reuters рассказал о планах США на российские ледоколы - 15.08.2025, ПРАЙМ
Reuters рассказал о планах США на российские ледоколы
Администрация США в преддверии саммита на Аляске обсуждала возможность привлечения российских атомных ледоколов к реализации американских проектов по добыче... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T22:08+0300
2025-08-15T22:08+0300
2025-08-15T22:09+0300
экономика
сша
добыча газа
россия
ледокол
проекты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859703476_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_e260d802e94a8b8f3bcffb4aa20b4ea3.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Администрация США в преддверии саммита на Аляске обсуждала возможность привлечения российских атомных ледоколов к реализации американских проектов по добыче газа и СПГ, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "В США велись внутренние переговоры об использовании российских атомных ледоколов для поддержки развития проектов по добыче газа и СПГ на Аляске... Идея обсуждалась среди чиновников Белого дома как одна из потенциальных сделок, которые можно попытаться заключить с Россией на саммите на Аляске", - говорится в материале агентства.
https://1prime.ru/20250704/ssha-859185255.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859703476_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_b85d1a52b51663edd5b45242380a0644.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, добыча газа, россия, ледокол, проекты
Экономика, США, добыча газа, РОССИЯ, ледокол, проекты
Reuters рассказал о планах США на российские ледоколы
Reuters: в США обсуждали возможность привлечения ледоколов РФ к своим проектам
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Администрация США в преддверии саммита на Аляске обсуждала возможность привлечения российских атомных ледоколов к реализации американских проектов по добыче газа и СПГ, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"В США велись внутренние переговоры об использовании российских атомных ледоколов для поддержки развития проектов по добыче газа и СПГ на Аляске... Идея обсуждалась среди чиновников Белого дома как одна из потенциальных сделок, которые можно попытаться заключить с Россией на саммите на Аляске", - говорится в материале агентства.
США выделят несколько миллиардов долларов на ледоколы для береговой охраны