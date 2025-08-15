Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Рэпер Macan (Андрей Косолапов), которого суд трижды оштрафовал в двукратном размере за неоплату в срок штрафов за неправильную парковку, задолжал по штрафу ГАИ, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов. Столичный суд ранее трижды оштрафовал в двухкратном размере рэпера из-за неоплаты в срок других штрафов за неправильную парковку. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, по предоставленным в суд протоколам Московской административной дорожной инспекции, Косолапов не оплатил назначенные ему административные штрафы в срок, предусмотренный законодательством, то есть не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Как следует из материалов судебных приставов, в отношении музыканта с мая 2025 года возбудили три исполнительных производства, два из них уже закрыты, однако третье производство, возбужденное 8 августа о взыскании штрафа ГИБДД, до сих пор числится открытым. Задолженность рэпера составляет 750 рублей, а исполнительное производство ведут московские приставы.
04:18 15.08.2025
 
Рэпер Macan задолжал по штрафу ГИБДД

Рэпер Macan, оштрафованный за неоплату штрафов, задолжал по штрафу ГИБДД

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Рэпер Macan (Андрей Косолапов), которого суд трижды оштрафовал в двукратном размере за неоплату в срок штрафов за неправильную парковку, задолжал по штрафу ГАИ, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов.
Столичный суд ранее трижды оштрафовал в двухкратном размере рэпера из-за неоплаты в срок других штрафов за неправильную парковку. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, по предоставленным в суд протоколам Московской административной дорожной инспекции, Косолапов не оплатил назначенные ему административные штрафы в срок, предусмотренный законодательством, то есть не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.
Как следует из материалов судебных приставов, в отношении музыканта с мая 2025 года возбудили три исполнительных производства, два из них уже закрыты, однако третье производство, возбужденное 8 августа о взыскании штрафа ГИБДД, до сих пор числится открытым. Задолженность рэпера составляет 750 рублей, а исполнительное производство ведут московские приставы.
 
