Медь готовится завершить неделю в плюсе - 15.08.2025
Медь готовится завершить неделю в плюсе
2025-08-15T09:24+0300
2025-08-15T09:24+0300
экономика
рынок
торги
медь
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром растет, готовясь завершить всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.18 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,3% - до 4,493 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом с начала недели котировки металла суммарно выросли на 0,6%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,38% - до 9 766 долларов, алюминия выросла на 0,13%, до 2 619,5 доллара, цинка увеличилась на 0,69%, до 2 848,5 доллара. Инвесторы также оценивают статистику по экономике Китая, крупнейшего мирового потребителя меди. Объем розничных продаж потребительских товаров в стране по итогам января-июля 2025 года вырос на 4,8%, составив 28,423 триллиона юаней (около 3,95 триллиона долларов), следует из данных государственного статистического бюро страны.
рынок, торги, медь
Экономика, Рынок, Торги, медь
09:24 15.08.2025
 
Медь готовится завершить неделю в плюсе

Медь дорожает в пятницу утром, готовясь завершить неделю ростом цены

Частный завод по переработке меди и алюминия.
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром растет, готовясь завершить всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.18 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,3% - до 4,493 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом с начала недели котировки металла суммарно выросли на 0,6%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,38% - до 9 766 долларов, алюминия выросла на 0,13%, до 2 619,5 доллара, цинка увеличилась на 0,69%, до 2 848,5 доллара.
Инвесторы также оценивают статистику по экономике Китая, крупнейшего мирового потребителя меди. Объем розничных продаж потребительских товаров в стране по итогам января-июля 2025 года вырос на 4,8%, составив 28,423 триллиона юаней (около 3,95 триллиона долларов), следует из данных государственного статистического бюро страны.
