https://1prime.ru/20250815/med-860747853.html

Медь готовится завершить неделю в плюсе

Медь готовится завершить неделю в плюсе - 15.08.2025, ПРАЙМ

Медь готовится завершить неделю в плюсе

Стоимость меди в пятницу утром растет, готовясь завершить всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T09:24+0300

2025-08-15T09:24+0300

2025-08-15T09:24+0300

экономика

рынок

торги

медь

https://cdnn.1prime.ru/img/82962/74/829627489_0:114:3235:1934_1920x0_80_0_0_dbc1e9f751b6890f3cfd56190e1b9c35.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром растет, готовясь завершить всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.18 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,3% - до 4,493 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом с начала недели котировки металла суммарно выросли на 0,6%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,38% - до 9 766 долларов, алюминия выросла на 0,13%, до 2 619,5 доллара, цинка увеличилась на 0,69%, до 2 848,5 доллара. Инвесторы также оценивают статистику по экономике Китая, крупнейшего мирового потребителя меди. Объем розничных продаж потребительских товаров в стране по итогам января-июля 2025 года вырос на 4,8%, составив 28,423 триллиона юаней (около 3,95 триллиона долларов), следует из данных государственного статистического бюро страны.

https://1prime.ru/20250815/zoloto-860747341.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, медь