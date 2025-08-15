Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мегафон" отчитался о значительном сокращении чистой прибыли
"Мегафон" отчитался о значительном сокращении чистой прибыли
"Мегафон" отчитался о значительном сокращении чистой прибыли - 15.08.2025, ПРАЙМ
"Мегафон" отчитался о значительном сокращении чистой прибыли
Чистая прибыль "Мегафона" в первом полугодии 2025 года снизилась на 36,17%, до 17,148 миллиарда рублей, говорится в отчете компании по МСФО. | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T19:09+0300
2025-08-15T19:10+0300
экономика
мегафон
чистая прибыль
отчетность по мсфо
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мегафона" в первом полугодии 2025 года снизилась на 36,17%, до 17,148 миллиарда рублей, говорится в отчете компании по МСФО. "Сокращение чистой прибыли и показателя CAPEX объясняется высокой стоимостью привлечения и обслуживания заемного капитала вследствие удержания ключевой ставки на уровне 21% в течение практически всего отчетного периода", - сказано в отчете. Выручка компании в первом полугодии выросла на 8,6%, до 241,25 миллиарда рублей. Сервисная выручка выросла на 9%, до 210,044 миллиарда рублей. Показатель OIBDA вырос на 8,8% и составил 106,979 миллиарда рублей, а рентабельность по этому показателю достигла 44,34%. Капитальные затраты снизились на 12,61%, до 22,769 миллиарда рублей.
мегафон, чистая прибыль, отчетность по мсфо
Экономика, Мегафон, чистая прибыль, отчетность по МСФО
19:09 15.08.2025 (обновлено: 19:10 15.08.2025)
 
"Мегафон" отчитался о значительном сокращении чистой прибыли

Отчет по МСФО: Чистая прибыль "Мегафона" по МСФО в I полугодии упала на 36,17%

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мегафона" в первом полугодии 2025 года снизилась на 36,17%, до 17,148 миллиарда рублей, говорится в отчете компании по МСФО.
"Сокращение чистой прибыли и показателя CAPEX объясняется высокой стоимостью привлечения и обслуживания заемного капитала вследствие удержания ключевой ставки на уровне 21% в течение практически всего отчетного периода", - сказано в отчете.
Выручка компании в первом полугодии выросла на 8,6%, до 241,25 миллиарда рублей. Сервисная выручка выросла на 9%, до 210,044 миллиарда рублей.
Показатель OIBDA вырос на 8,8% и составил 106,979 миллиарда рублей, а рентабельность по этому показателю достигла 44,34%. Капитальные затраты снизились на 12,61%, до 22,769 миллиарда рублей.
Экономика Мегафон чистая прибыль отчетность по МСФО
 
 
