"Мегафон" отчитался о значительном сокращении чистой прибыли

2025-08-15T19:09+0300

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мегафона" в первом полугодии 2025 года снизилась на 36,17%, до 17,148 миллиарда рублей, говорится в отчете компании по МСФО. "Сокращение чистой прибыли и показателя CAPEX объясняется высокой стоимостью привлечения и обслуживания заемного капитала вследствие удержания ключевой ставки на уровне 21% в течение практически всего отчетного периода", - сказано в отчете. Выручка компании в первом полугодии выросла на 8,6%, до 241,25 миллиарда рублей. Сервисная выручка выросла на 9%, до 210,044 миллиарда рублей. Показатель OIBDA вырос на 8,8% и составил 106,979 миллиарда рублей, а рентабельность по этому показателю достигла 44,34%. Капитальные затраты снизились на 12,61%, до 22,769 миллиарда рублей.

