https://1prime.ru/20250815/megafon-860776991.html
"Мегафон" отчитался о значительном сокращении чистой прибыли
"Мегафон" отчитался о значительном сокращении чистой прибыли - 15.08.2025, ПРАЙМ
"Мегафон" отчитался о значительном сокращении чистой прибыли
Чистая прибыль "Мегафона" в первом полугодии 2025 года снизилась на 36,17%, до 17,148 миллиарда рублей, говорится в отчете компании по МСФО. | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T19:09+0300
2025-08-15T19:09+0300
2025-08-15T19:10+0300
экономика
мегафон
чистая прибыль
отчетность по мсфо
https://cdnn.1prime.ru/img/84222/91/842229100_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f346bf72e36a246468336ec41b081ee5.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мегафона" в первом полугодии 2025 года снизилась на 36,17%, до 17,148 миллиарда рублей, говорится в отчете компании по МСФО. "Сокращение чистой прибыли и показателя CAPEX объясняется высокой стоимостью привлечения и обслуживания заемного капитала вследствие удержания ключевой ставки на уровне 21% в течение практически всего отчетного периода", - сказано в отчете. Выручка компании в первом полугодии выросла на 8,6%, до 241,25 миллиарда рублей. Сервисная выручка выросла на 9%, до 210,044 миллиарда рублей. Показатель OIBDA вырос на 8,8% и составил 106,979 миллиарда рублей, а рентабельность по этому показателю достигла 44,34%. Капитальные затраты снизились на 12,61%, до 22,769 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20250812/rskhb-860641732.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84222/91/842229100_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_be70d5276e6717f704453d87e02a4999.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мегафон, чистая прибыль, отчетность по мсфо
Экономика, Мегафон, чистая прибыль, отчетность по МСФО
"Мегафон" отчитался о значительном сокращении чистой прибыли
Отчет по МСФО: Чистая прибыль "Мегафона" по МСФО в I полугодии упала на 36,17%
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мегафона" в первом полугодии 2025 года снизилась на 36,17%, до 17,148 миллиарда рублей, говорится в отчете компании по МСФО.
"Сокращение чистой прибыли и показателя CAPEX объясняется высокой стоимостью привлечения и обслуживания заемного капитала вследствие удержания ключевой ставки на уровне 21% в течение практически всего отчетного периода", - сказано в отчете.
Выручка компании в первом полугодии выросла на 8,6%, до 241,25 миллиарда рублей. Сервисная выручка выросла на 9%, до 210,044 миллиарда рублей.
Показатель OIBDA вырос на 8,8% и составил 106,979 миллиарда рублей, а рентабельность по этому показателю достигла 44,34%. Капитальные затраты снизились на 12,61%, до 22,769 миллиарда рублей.
Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в I полугодии выросла на 52%