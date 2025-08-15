МЭР изучит меры о соразмерных штрафах для туристов за ущерб в отеле

https://1prime.ru/20250815/mer-860748656.html

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Минэкономразвития совместно с Роспотребнадзором прорабатывают предложения в части урегулирования вопроса о соразмерности нанесенного ущерба и размера сумм, взыскиваемых с туристов, при повреждении имущества отеля, следует из ответа замминистра ведомства Святослава Сорокина на обращение депутатов Госдумы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и глава комитета по туризму Сангаджи Тарбаев направили обращение вице-премьеру Дмитрию Григоренко с предложением установить соизмеримую ответственность туристов в случае порчи имущества отеля, в частности, запретить использовать термин "штраф" в отношении денежных взысканий с туристов за повреждение имущества отеля, определить прозрачные критерии оценки стоимости ущерба, основанных на рыночных ценах, предусмотрев механизмы контроля за их соблюдением, а также запретить удерживать деньги с банковских карт или с депозита туриста без соответствующего судебного решения. "Минэкономразвития России в соответствии с письмом, поступившим из аппарата правительства Российской Федерации, в рамках компетенции совместно с Роспотребнадзором прорабатываются предложения по вопросу внесения изменений в постановление правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1853 "Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации" в части урегулирования вопроса о соразмерности нанесенного ущерба и размера сумм, взыскиваемых с туристов, при повреждении имущества коллективных средств размещения", - сказано в документе. В беседе с РИА Новости Нилов отметил, что раньше подобным грешили заграничные дешевые отели, а теперь всё чаще и на российские гостиницы, "причëм достаточно "звездные", стали жалобы поступать. "То халат, которого не было, якобы из номера пропал, то чашку разбили - неизвестно, по чьей вине - и всё это предлагается незамедлительно оплатить по каким-то заоблачным ценам. Иначе можно вовремя не выехать из отеля, не получить отчетные документы и так далее. Шантаж в чистом виде. Или ещё хуже - автоматическое списание средств с банковской карты под видом "штрафа", - добавил он. Политик напомнил, что в этой связи он и Тарбаев предложили взять под контроль взыскания за порчу имущества отелей со стороны туристов. "Сейчас правительство начало работу по этому вопросу, с различными ведомствами прорабатываются предложения, связанные с внесением изменений в постановление об утверждении правил предоставления гостиничных услуг в стране. А мы с Сангаджи Андреевичем держим этот процесс на контроле, обязательно доведëм его до конца", - подчеркнул Нилов. По его словам, всё это - в интересах туристов, чтобы у них была возможность добровольно компенсировать ущерб либо отказаться от этого и отстаивать свои интересы в рамках гражданско-правовых отношений в суде.

