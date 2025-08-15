https://1prime.ru/20250815/messendzher-860745378.html

Мессенджер Max внедрил новые меры для защиты пользователей

Мессенджер Max внедрил новые меры для защиты пользователей - 15.08.2025, ПРАЙМ

Мессенджер Max внедрил новые меры для защиты пользователей

Национальный мессенджер Max внедрил новые меры для защиты пользователей - кнопку "пожаловаться" и безопасный режим, говорится в релизе сервиса. | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T08:38+0300

2025-08-15T08:38+0300

2025-08-15T08:38+0300

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860745212_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c895f2c9007a5b267ea964082393ef70.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Национальный мессенджер Max внедрил новые меры для защиты пользователей - кнопку "пожаловаться" и безопасный режим, говорится в релизе сервиса. "Центр безопасности мессенджера Max внедрил дополнительные меры, которые помогают пользователям защищать себя от подозрительных контактов и контента. Кнопка "Пожаловаться" позволяет моментально передать жалобу в Центр безопасности… Безопасный режим - специальный режим приватности с возможностью быстро ограничить взаимодействие с неизвестными", - сказано в релизе. Чтобы передать жалобу, необходимо зайти в чат с пользователем, нажать и удерживать сообщение, содержащее вредоносную информацию, выбрать "пожаловаться", указать причину жалобы и нажать кнопку "отправить". Это касается не только спама, но и оскорблений, фишинга и попыток социальной инженерии. Специалисты и модераторы мессенджера оперативно рассматривают обращения. Безопасный режим, в свою очередь, скрывает профиль от поиска по номеру телефона, блокирует входящие вызовы от незнакомцев и отключает приглашения в чаты. "Настройка "Безопасного режима" защищена отдельным пин-кодом. В сочетании с нейросетевыми фильтрами и круглосуточным мониторингом модераторов, это делает систему безопасной и эффективной", - отмечается в релизе.

https://1prime.ru/20250812/rostelekom-860632115.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии