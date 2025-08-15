Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250815/messendzher-860745378.html
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Национальный мессенджер Max внедрил новые меры для защиты пользователей - кнопку "пожаловаться" и безопасный режим, говорится в релизе сервиса. "Центр безопасности мессенджера Max внедрил дополнительные меры, которые помогают пользователям защищать себя от подозрительных контактов и контента. Кнопка "Пожаловаться" позволяет моментально передать жалобу в Центр безопасности… Безопасный режим - специальный режим приватности с возможностью быстро ограничить взаимодействие с неизвестными", - сказано в релизе. Чтобы передать жалобу, необходимо зайти в чат с пользователем, нажать и удерживать сообщение, содержащее вредоносную информацию, выбрать "пожаловаться", указать причину жалобы и нажать кнопку "отправить". Это касается не только спама, но и оскорблений, фишинга и попыток социальной инженерии. Специалисты и модераторы мессенджера оперативно рассматривают обращения. Безопасный режим, в свою очередь, скрывает профиль от поиска по номеру телефона, блокирует входящие вызовы от незнакомцев и отключает приглашения в чаты. "Настройка "Безопасного режима" защищена отдельным пин-кодом. В сочетании с нейросетевыми фильтрами и круглосуточным мониторингом модераторов, это делает систему безопасной и эффективной", - отмечается в релизе.
08:38 15.08.2025
 
