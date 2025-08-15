https://1prime.ru/20250815/minfin-860760690.html
Минфин планирует продать основной пакет акций ЮГК как можно скорее
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - ПРАЙМ. Минфин РФ планирует продажу основного пакета акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) новому собственнику как можно скорее, возможно, в этом году, рассказал журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля нынешнего года. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении. "У компании есть большой миноритарный акционер, который сохранился. Он будет главным. Мы продадим остальной пакет. Мы хотим в этом году. Это один из объектов, который мы планируем продать как можно скорее. Рыночная стоимость пакета, который сейчас находится в государственной собственности, примерно 85 миллиардов рублей", - ответил Моисеев на вопрос о судьбе ЮГК и его возможной передаче новому собственнику. "Южуралзолото" - четвертая компания по добыче золота в России и вторая по ресурсам (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух хабах - Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). В офисах ЮГК 2 июля прошли следственные действия - как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Струкову, и еще 10 компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля удовлетворил иск. Впоследствии изъятые судом активы начали переходить в собственность России.
