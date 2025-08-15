https://1prime.ru/20250815/mironov-860736499.html

Миронов предложил упростить регистрацию газобаллонного оборудования

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением упростить регистрацию типовых комплектов газобаллонного оборудования, которое устанавливается на автомобили в сертифицированных организациях, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Необходимость законодательного упрощения обязательной регистрации типовых комплектов ГБО, устанавливаемых в сертифицированных организациях, с целью легализации фактической практики и устранения барьеров добросовестной эксплуатации, что повысит безопасность граждан-автовладельцев… уважаемый Михаил Владимирович, прошу рассмотреть возможность реализации вышеуказанной инициативы", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что газомоторное топливо - наиболее доступная альтернатива бензину, но многих автомобилистов отпугивает избыточно сложная процедура регистрации машин с газобаллонным оборудованием. Политик сообщил, что установка газобалонного оборудования (ГБО) считается внесением изменений в конструкцию, а значит, нужны предварительное разрешение, экспертиза, изменения в регистрационных документах, дополнительный техосмотр. "Все это затраты времени, нервов и денег. Нередко требования практически невыполнимы из-за отсутствия профильных лабораторий или специалистов", - подчеркнул он. Миронов отметил, что данная ситуация вынуждает многих автовладельцев обходиться без регистрации в Госавтоинспекции. "Масса случаев, когда при продаже автомобиля с ГБО прежний собственник демонтирует оборудование, чтобы избежать регистрации изменений в конструкции, а новый владелец, в свою очередь, устанавливает тот же комплект заново, также без официального оформления", - добавил депутат. Глава думской фракции также сообщил, что, согласно транспортной стратегии России, к 2030 году доля автопарка с двигателями на альтернативных видах топлива должна составить минимум 49%, однако на сегодняшний день этот показатель немного превышает 5%. "Чтобы стимулировать легальную и безопасную эксплуатацию автомашин на дешевом и экологичном топливе, предлагаю правительству упростить процедуру регистрации установки газобаллонного оборудования", - подытожил Миронов.

бизнес, россия, сергей миронов