https://1prime.ru/20250815/mironov-860736499.html
Миронов предложил упростить регистрацию газобаллонного оборудования
Миронов предложил упростить регистрацию газобаллонного оборудования - 15.08.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил упростить регистрацию газобаллонного оборудования
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T01:20+0300
2025-08-15T01:20+0300
2025-08-15T01:20+0300
бизнес
россия
сергей миронов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860736499.jpg?1755210002
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением упростить регистрацию типовых комплектов газобаллонного оборудования, которое устанавливается на автомобили в сертифицированных организациях, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Необходимость законодательного упрощения обязательной регистрации типовых комплектов ГБО, устанавливаемых в сертифицированных организациях, с целью легализации фактической практики и устранения барьеров добросовестной эксплуатации, что повысит безопасность граждан-автовладельцев… уважаемый Михаил Владимирович, прошу рассмотреть возможность реализации вышеуказанной инициативы", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что газомоторное топливо - наиболее доступная альтернатива бензину, но многих автомобилистов отпугивает избыточно сложная процедура регистрации машин с газобаллонным оборудованием.
Политик сообщил, что установка газобалонного оборудования (ГБО) считается внесением изменений в конструкцию, а значит, нужны предварительное разрешение, экспертиза, изменения в регистрационных документах, дополнительный техосмотр.
"Все это затраты времени, нервов и денег. Нередко требования практически невыполнимы из-за отсутствия профильных лабораторий или специалистов", - подчеркнул он.
Миронов отметил, что данная ситуация вынуждает многих автовладельцев обходиться без регистрации в Госавтоинспекции.
"Масса случаев, когда при продаже автомобиля с ГБО прежний собственник демонтирует оборудование, чтобы избежать регистрации изменений в конструкции, а новый владелец, в свою очередь, устанавливает тот же комплект заново, также без официального оформления", - добавил депутат.
Глава думской фракции также сообщил, что, согласно транспортной стратегии России, к 2030 году доля автопарка с двигателями на альтернативных видах топлива должна составить минимум 49%, однако на сегодняшний день этот показатель немного превышает 5%.
"Чтобы стимулировать легальную и безопасную эксплуатацию автомашин на дешевом и экологичном топливе, предлагаю правительству упростить процедуру регистрации установки газобаллонного оборудования", - подытожил Миронов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сергей миронов
Бизнес, РОССИЯ, Сергей Миронов
Миронов предложил упростить регистрацию газобаллонного оборудования
Миронов предложил упростить регистрацию типовых комплектов газобаллонного оборудования
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением упростить регистрацию типовых комплектов газобаллонного оборудования, которое устанавливается на автомобили в сертифицированных организациях, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Необходимость законодательного упрощения обязательной регистрации типовых комплектов ГБО, устанавливаемых в сертифицированных организациях, с целью легализации фактической практики и устранения барьеров добросовестной эксплуатации, что повысит безопасность граждан-автовладельцев… уважаемый Михаил Владимирович, прошу рассмотреть возможность реализации вышеуказанной инициативы", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что газомоторное топливо - наиболее доступная альтернатива бензину, но многих автомобилистов отпугивает избыточно сложная процедура регистрации машин с газобаллонным оборудованием.
Политик сообщил, что установка газобалонного оборудования (ГБО) считается внесением изменений в конструкцию, а значит, нужны предварительное разрешение, экспертиза, изменения в регистрационных документах, дополнительный техосмотр.
"Все это затраты времени, нервов и денег. Нередко требования практически невыполнимы из-за отсутствия профильных лабораторий или специалистов", - подчеркнул он.
Миронов отметил, что данная ситуация вынуждает многих автовладельцев обходиться без регистрации в Госавтоинспекции.
"Масса случаев, когда при продаже автомобиля с ГБО прежний собственник демонтирует оборудование, чтобы избежать регистрации изменений в конструкции, а новый владелец, в свою очередь, устанавливает тот же комплект заново, также без официального оформления", - добавил депутат.
Глава думской фракции также сообщил, что, согласно транспортной стратегии России, к 2030 году доля автопарка с двигателями на альтернативных видах топлива должна составить минимум 49%, однако на сегодняшний день этот показатель немного превышает 5%.
"Чтобы стимулировать легальную и безопасную эксплуатацию автомашин на дешевом и экологичном топливе, предлагаю правительству упростить процедуру регистрации установки газобаллонного оборудования", - подытожил Миронов.