Лидер молдавского блока "Победа" призвал полицию прислушаться к народу

КИШИНЕВ, 15 авг - ПРАЙМ. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в пятницу обратился к полиции Молдавии с просьбой не "душить народный протест" и перейти на сторону народа. Ранее Шор объявил о переносе запланированного на 16 августа протестного митинга в Кишиневе с центральной площади на площадь у железнодорожного вокзала в связи с давлением властей. Политик анонсировал на этот день акцию протеста против произвола властей и призвал сторонников выйти на улицы. "Уважаемые офицеры Молдовы! Я призываю вас перейти на сторону молдавского народа! Вам дали приказ душить народный протест. Но вы присягали не начальству, а людям. Обещаю вам, когда мы сменим эту гнусную желтую власть, вы будете жить достойно. Никто не заставит вас действовать незаконно и аморально", - написал Шор в своем Telegram-канале. Полиция Молдавии в пятницу призвала жителей страны не участвовать в протестах блока "Победа", чтобы "не становиться соучастником совершения преступлений или правонарушений". В полиции утверждают, что анонсированный Шором протестный митинг не санкционирован властями. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

