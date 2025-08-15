https://1prime.ru/20250815/mosbirzha-860762686.html
Индекс Мосбиржи вновь превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи вновь превысил 3000 пунктов - 15.08.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи вновь превысил 3000 пунктов
Индекс Московской биржи днем пятницы усилил рост в преддверии встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа и снова превысил... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T13:54+0300
2025-08-15T13:54+0300
2025-08-15T13:54+0300
экономика
мосбиржа
рынок
владимир путин
дональд трамп
аляска
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи днем пятницы усилил рост в преддверии встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа и снова превысил отметку в 3000 пунктов, выше которой он ненадолго поднимался в понедельник, следует из данных торгов. Встреча президентов России и США запланирована в Анкоридже на Аляске вечером пятницы по московскому времени. Центральной темой встречи станет урегулирование украинского кризиса. К 13.49 мск индекс Московской биржи рос на 0,65% - до 2996,79 пункта. Ранее в ходе торгов пятницы он поднимался до 3001,27 пункта. В понедельник эта вершина уже покорялась индексу Мосбиржи, тогда во время утренней сессии на пике он достигал отметки в 3015,62 пункта - впервые с 29 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты высказывали мнение, что при успешном развитии переговоров и достижении прорывных договоренностей индекс может продемонстрировать рост на 5-8% - в район 3200 пунктов. А часть позитивных ожиданий уже заложена в котировки.
https://1prime.ru/20250815/indeksy-860758774.html
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b66cd25127fbad4f643627c4174dac53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосбиржа, рынок, владимир путин, дональд трамп, аляска
Экономика, Мосбиржа, Рынок, Владимир Путин, Дональд Трамп, Аляска
Индекс Мосбиржи вновь превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи в пятницу усилил рост, снова превысив отметку в 3000 пунктов
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи днем пятницы усилил рост в преддверии встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа и снова превысил отметку в 3000 пунктов, выше которой он ненадолго поднимался в понедельник, следует из данных торгов.
Встреча президентов России и США запланирована в Анкоридже на Аляске вечером пятницы по московскому времени. Центральной темой встречи станет урегулирование украинского кризиса.
К 13.49 мск индекс Московской биржи рос на 0,65% - до 2996,79 пункта. Ранее в ходе торгов пятницы он поднимался до 3001,27 пункта. В понедельник эта вершина уже покорялась индексу Мосбиржи, тогда во время утренней сессии на пике он достигал отметки в 3015,62 пункта - впервые с 29 апреля.
Опрошенные РИА Новости эксперты высказывали мнение, что при успешном развитии переговоров и достижении прорывных договоренностей индекс может продемонстрировать рост на 5-8% - в район 3200 пунктов. А часть позитивных ожиданий уже заложена в котировки.
Биржи Европы в пятницу преимущественно растут