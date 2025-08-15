https://1prime.ru/20250815/mosbirzha-860762686.html

Индекс Мосбиржи вновь превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи вновь превысил 3000 пунктов - 15.08.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи вновь превысил 3000 пунктов

Индекс Московской биржи днем пятницы усилил рост в преддверии встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа и снова превысил... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T13:54+0300

2025-08-15T13:54+0300

2025-08-15T13:54+0300

экономика

мосбиржа

рынок

владимир путин

дональд трамп

аляска

https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи днем пятницы усилил рост в преддверии встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа и снова превысил отметку в 3000 пунктов, выше которой он ненадолго поднимался в понедельник, следует из данных торгов. Встреча президентов России и США запланирована в Анкоридже на Аляске вечером пятницы по московскому времени. Центральной темой встречи станет урегулирование украинского кризиса. К 13.49 мск индекс Московской биржи рос на 0,65% - до 2996,79 пункта. Ранее в ходе торгов пятницы он поднимался до 3001,27 пункта. В понедельник эта вершина уже покорялась индексу Мосбиржи, тогда во время утренней сессии на пике он достигал отметки в 3015,62 пункта - впервые с 29 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты высказывали мнение, что при успешном развитии переговоров и достижении прорывных договоренностей индекс может продемонстрировать рост на 5-8% - в район 3200 пунктов. А часть позитивных ожиданий уже заложена в котировки.

https://1prime.ru/20250815/indeksy-860758774.html

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, рынок, владимир путин, дональд трамп, аляска