Индекс Мосбиржи вновь превысил 3000 пунктов
2025-08-15T13:54+0300
2025-08-15T13:54+0300
экономика
мосбиржа
рынок
владимир путин
дональд трамп
аляска
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи днем пятницы усилил рост в преддверии встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа и снова превысил отметку в 3000 пунктов, выше которой он ненадолго поднимался в понедельник, следует из данных торгов. Встреча президентов России и США запланирована в Анкоридже на Аляске вечером пятницы по московскому времени. Центральной темой встречи станет урегулирование украинского кризиса. К 13.49 мск индекс Московской биржи рос на 0,65% - до 2996,79 пункта. Ранее в ходе торгов пятницы он поднимался до 3001,27 пункта. В понедельник эта вершина уже покорялась индексу Мосбиржи, тогда во время утренней сессии на пике он достигал отметки в 3015,62 пункта - впервые с 29 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты высказывали мнение, что при успешном развитии переговоров и достижении прорывных договоренностей индекс может продемонстрировать рост на 5-8% - в район 3200 пунктов. А часть позитивных ожиданий уже заложена в котировки.
мосбиржа, рынок, владимир путин, дональд трамп, аляска
Экономика, Мосбиржа, Рынок, Владимир Путин, Дональд Трамп, Аляска
13:54 15.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи днем пятницы усилил рост в преддверии встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа и снова превысил отметку в 3000 пунктов, выше которой он ненадолго поднимался в понедельник, следует из данных торгов.
Встреча президентов России и США запланирована в Анкоридже на Аляске вечером пятницы по московскому времени. Центральной темой встречи станет урегулирование украинского кризиса.
К 13.49 мск индекс Московской биржи рос на 0,65% - до 2996,79 пункта. Ранее в ходе торгов пятницы он поднимался до 3001,27 пункта. В понедельник эта вершина уже покорялась индексу Мосбиржи, тогда во время утренней сессии на пике он достигал отметки в 3015,62 пункта - впервые с 29 апреля.
Опрошенные РИА Новости эксперты высказывали мнение, что при успешном развитии переговоров и достижении прорывных договоренностей индекс может продемонстрировать рост на 5-8% - в район 3200 пунктов. А часть позитивных ожиданий уже заложена в котировки.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Биржи Европы в пятницу преимущественно растут
12:27
 
ЭкономикаМосбиржаРынокВладимир ПутинДональд ТрампАляска
 
 
