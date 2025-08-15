https://1prime.ru/20250815/moskva-860735885.html

Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат до утра понедельника

Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат до утра понедельника - 15.08.2025, ПРАЙМ

Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат до утра понедельника

Движение на ряде улиц в центре Москвы будет ограничено с вечера пятницы до утра понедельника из-за работ по замене асфальта. | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T01:01+0300

2025-08-15T01:01+0300

2025-08-15T01:01+0300

бизнес

общество

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860735885.jpg?1755208911

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Движение на ряде улиц в центре Москвы будет ограничено с вечера пятницы до утра понедельника из-за работ по замене асфальта. Как сообщалось на сайте мэра и правительства столицы, специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по плановой замене асфальтового покрытия на 1-й Тверской-Ямской улице и участке Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади. С 21.00 пятницы до 05.00 понедельника нельзя будет проехать по участкам улиц Тверской, 1-й Тверской-Ямской, по Садовой-Триумфальной улице, улицам Чаянова, Гашека и Юлиуса Фучика. Движение также будет перекрыто на участках в 1-м и 2-м Тверских-Ямских переулках, Оружейном переулке и в переулке Александра Невского. На время проведения работ будет организовано двустороннее движение и временно запрещена парковка в Настасьинском переулке от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверской, в Дегтярном переулке от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверской и Старопименовском переулке от Воротниковского переулка до улицы Тверской. А также в Мамоновском переулке от Трехпрудного переулка до улицы Тверской и Благовещенском переулке от Трехпрудного переулка до улицы Тверской.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва