Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат до утра понедельника - 15.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250815/moskva-860735885.html
Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат до утра понедельника
Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат до утра понедельника - 15.08.2025, ПРАЙМ
Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат до утра понедельника
Движение на ряде улиц в центре Москвы будет ограничено с вечера пятницы до утра понедельника из-за работ по замене асфальта. | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T01:01+0300
2025-08-15T01:01+0300
бизнес
общество
москва
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Движение на ряде улиц в центре Москвы будет ограничено с вечера пятницы до утра понедельника из-за работ по замене асфальта. Как сообщалось на сайте мэра и правительства столицы, специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по плановой замене асфальтового покрытия на 1-й Тверской-Ямской улице и участке Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади. С 21.00 пятницы до 05.00 понедельника нельзя будет проехать по участкам улиц Тверской, 1-й Тверской-Ямской, по Садовой-Триумфальной улице, улицам Чаянова, Гашека и Юлиуса Фучика. Движение также будет перекрыто на участках в 1-м и 2-м Тверских-Ямских переулках, Оружейном переулке и в переулке Александра Невского. На время проведения работ будет организовано двустороннее движение и временно запрещена парковка в Настасьинском переулке от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверской, в Дегтярном переулке от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверской и Старопименовском переулке от Воротниковского переулка до улицы Тверской. А также в Мамоновском переулке от Трехпрудного переулка до улицы Тверской и Благовещенском переулке от Трехпрудного переулка до улицы Тверской.
бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
01:01 15.08.2025
 
Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат до утра понедельника

Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат с вечера пятницы до утра понедельника

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Движение на ряде улиц в центре Москвы будет ограничено с вечера пятницы до утра понедельника из-за работ по замене асфальта.
Как сообщалось на сайте мэра и правительства столицы, специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по плановой замене асфальтового покрытия на 1-й Тверской-Ямской улице и участке Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади.
С 21.00 пятницы до 05.00 понедельника нельзя будет проехать по участкам улиц Тверской, 1-й Тверской-Ямской, по Садовой-Триумфальной улице, улицам Чаянова, Гашека и Юлиуса Фучика. Движение также будет перекрыто на участках в 1-м и 2-м Тверских-Ямских переулках, Оружейном переулке и в переулке Александра Невского.
На время проведения работ будет организовано двустороннее движение и временно запрещена парковка в Настасьинском переулке от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверской, в Дегтярном переулке от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверской и Старопименовском переулке от Воротниковского переулка до улицы Тверской. А также в Мамоновском переулке от Трехпрудного переулка до улицы Тверской и Благовещенском переулке от Трехпрудного переулка до улицы Тверской.
 
