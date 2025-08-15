Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД подсчитало число преступлений, совершенных с помощью мессенджеров - 15.08.2025
МВД подсчитало число преступлений, совершенных с помощью мессенджеров
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Более 142 тысяч преступлений совершено в России в первом полугодии с помощью мессенджеров, сообщается на сайте МВД РФ. "За 6 месяцев 2025 года зарегистрировано 142 191 преступление, которое совершено с использованием (применением) средств мгновенного обмена сообщениями (интернет-мессенджеров)", - говорится в релизе. В МВД напомнили, что мессенджеры статистически являются наиболее распространенным инструментом для совершения преступлений, в том числе дистанционных хищений. По данным ведомства, мессенджеры активно применяются мошенниками для отправки сообщений и звонков, в том числе по видеосвязи. "Украинские колл-центры предпочитают этот способ связи, так как в отличие от обычных телефонных звонков интернет-подключения сложнее отследить и заблокировать. Кроме того, мессенджеры служат средством вербовки граждан нашей страны украинскими спецслужбами для совершения различных преступлений", - отметили в МВД.
12:06 15.08.2025
 
МВД подсчитало число преступлений, совершенных с помощью мессенджеров

МВД: более 142 тысяч преступлений было совершено в России с помощью мессенджеров

МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Более 142 тысяч преступлений совершено в России в первом полугодии с помощью мессенджеров, сообщается на сайте МВД РФ.
"За 6 месяцев 2025 года зарегистрировано 142 191 преступление, которое совершено с использованием (применением) средств мгновенного обмена сообщениями (интернет-мессенджеров)", - говорится в релизе.
В МВД напомнили, что мессенджеры статистически являются наиболее распространенным инструментом для совершения преступлений, в том числе дистанционных хищений.
По данным ведомства, мессенджеры активно применяются мошенниками для отправки сообщений и звонков, в том числе по видеосвязи.
"Украинские колл-центры предпочитают этот способ связи, так как в отличие от обычных телефонных звонков интернет-подключения сложнее отследить и заблокировать. Кроме того, мессенджеры служат средством вербовки граждан нашей страны украинскими спецслужбами для совершения различных преступлений", - отметили в МВД.
