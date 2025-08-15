https://1prime.ru/20250815/nbc-860759229.html

Трамп примет Путина на Аляске с наивысшими почестями, сообщает NBC

Трамп примет Путина на Аляске с наивысшими почестями, сообщает NBC - 15.08.2025, ПРАЙМ

Трамп примет Путина на Аляске с наивысшими почестями, сообщает NBC

Глава Белого дома Дональд Трамп намерен принять президента России Владимира Путина на Аляске с наивысшими почестями и лично поприветствовать его по прибытии,... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T12:33+0300

2025-08-15T12:33+0300

2025-08-15T12:33+0300

политика

россия

сша

аляска

дональд трамп

владимир путин

nbc

https://cdnn.1prime.ru/img/82903/36/829033651_0:165:3095:1906_1920x0_80_0_0_3fc017927b1752e20d8000fea3cade03.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп намерен принять президента России Владимира Путина на Аляске с наивысшими почестями и лично поприветствовать его по прибытии, передает NBC."По словам двух высокопоставленных представителей администрации, ожидается, что Трамп примет президента России Владимира Путина с наивысшими почестями по прибытии на авиабазу Элмендорф-Ричардсон в пятницу, он планирует встретить российского лидера", - говорится в сообщении со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома.Ранее также сообщалось, что точные детали встречи находятся на стадии согласования.Предстоящий саммит станет первой личной встречей Путина и Трампа после обострения международной обстановки. Результаты переговоров могут существенно повлиять на глобальную политическую повестку.

https://1prime.ru/20250815/smi-860752938.html

сша

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, nbc