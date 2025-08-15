Трамп примет Путина на Аляске с наивысшими почестями, сообщает NBC

https://1prime.ru/20250815/nbc-860759229.html
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп намерен принять президента России Владимира Путина на Аляске с наивысшими почестями и лично поприветствовать его по прибытии, передает NBC."По словам двух высокопоставленных представителей администрации, ожидается, что Трамп примет президента России Владимира Путина с наивысшими почестями по прибытии на авиабазу Элмендорф-Ричардсон в пятницу, он планирует встретить российского лидера", - говорится в сообщении со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома.Ранее также сообщалось, что точные детали встречи находятся на стадии согласования.Предстоящий саммит станет первой личной встречей Путина и Трампа после обострения международной обстановки. Результаты переговоров могут существенно повлиять на глобальную политическую повестку.
