Трамп примет Путина на Аляске с наивысшими почестями, сообщает NBC - 15.08.2025
Политика
Трамп примет Путина на Аляске с наивысшими почестями, сообщает NBC
Трамп примет Путина на Аляске с наивысшими почестями, сообщает NBC - 15.08.2025, ПРАЙМ
Трамп примет Путина на Аляске с наивысшими почестями, сообщает NBC
Глава Белого дома Дональд Трамп намерен принять президента России Владимира Путина на Аляске с наивысшими почестями и лично поприветствовать его по прибытии,... | 15.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп намерен принять президента России Владимира Путина на Аляске с наивысшими почестями и лично поприветствовать его по прибытии, передает NBC."По словам двух высокопоставленных представителей администрации, ожидается, что Трамп примет президента России Владимира Путина с наивысшими почестями по прибытии на авиабазу Элмендорф-Ричардсон в пятницу, он планирует встретить российского лидера", - говорится в сообщении со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома.Ранее также сообщалось, что точные детали встречи находятся на стадии согласования.Предстоящий саммит станет первой личной встречей Путина и Трампа после обострения международной обстановки. Результаты переговоров могут существенно повлиять на глобальную политическую повестку.
Трамп примет Путина на Аляске с наивысшими почестями, сообщает NBC

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп намерен принять президента России Владимира Путина на Аляске с наивысшими почестями и лично поприветствовать его по прибытии, передает NBC.
"По словам двух высокопоставленных представителей администрации, ожидается, что Трамп примет президента России Владимира Путина с наивысшими почестями по прибытии на авиабазу Элмендорф-Ричардсон в пятницу, он планирует встретить российского лидера", - говорится в сообщении со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома.
Ранее также сообщалось, что точные детали встречи находятся на стадии согласования.
Предстоящий саммит станет первой личной встречей Путина и Трампа после обострения международной обстановки. Результаты переговоров могут существенно повлиять на глобальную политическую повестку.
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи
СМИ: Европа и Киев боятся, что Путин переманит Трампа на свою сторону
Заголовок открываемого материала