https://1prime.ru/20250815/nikitin-860737757.html

Никитин назвал основные направления развития беспилотников

Никитин назвал основные направления развития беспилотников - 15.08.2025, ПРАЙМ

Никитин назвал основные направления развития беспилотников

Основные направления развития беспилотников в России - это сельское хозяйство, доставка и транспорт, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин в... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T02:17+0300

2025-08-15T02:17+0300

2025-08-15T02:17+0300

бизнес

россия

рф

москва

яндекс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860737757.jpg?1755213444

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Основные направления развития беспилотников в России - это сельское хозяйство, доставка и транспорт, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах форума "Архипелаг-2025". "Говоря о перспективах дальнейшей работы, необходимо выделить три ключевых направления развития беспилотных технологий. Первое ‒ сельское хозяйство: здесь нас ждет настоящий рывок... Второе ‒ доставка: роверы "Яндекса" заметны на улицах Москвы и в ближайшие годы появятся еще в трех десятках регионов; следом придут полноценные воздушные дроны. Третье – транспорт, это беспилотные средства доставки пассажиров ("Ласточки", трамваи)", - рассказал Никитин. Правительство РФ в начале августа утвердило новый класс воздушного пространства Н ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов. "Н" стал четвертым классом в воздушном пространстве России - до сих пор в нем были классы А, С и G. Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 метров от земной (водной) поверхности и на маршрутах, специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов, на высотах ниже 3050 метров.

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, москва, яндекс