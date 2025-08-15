Никитин назвал основные направления развития беспилотников

https://1prime.ru/20250815/nikitin-860737757.html
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Основные направления развития беспилотников в России - это сельское хозяйство, доставка и транспорт, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах форума "Архипелаг-2025".
"Говоря о перспективах дальнейшей работы, необходимо выделить три ключевых направления развития беспилотных технологий. Первое ‒ сельское хозяйство: здесь нас ждет настоящий рывок... Второе ‒ доставка: роверы "Яндекса" заметны на улицах Москвы и в ближайшие годы появятся еще в трех десятках регионов; следом придут полноценные воздушные дроны. Третье – транспорт, это беспилотные средства доставки пассажиров ("Ласточки", трамваи)", - рассказал Никитин.
Правительство РФ в начале августа утвердило новый класс воздушного пространства Н ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов. "Н" стал четвертым классом в воздушном пространстве России - до сих пор в нем были классы А, С и G.
Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 метров от земной (водной) поверхности и на маршрутах, специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов, на высотах ниже 3050 метров.
