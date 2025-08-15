https://1prime.ru/20250815/nikitin-860738032.html
Никитин призвал создать единую транспортную экосистему
15.08.2025
Никитин призвал создать единую транспортную экосистему
Необходимо сформировать единую транспортную беспилотную экосистему, в которую будут входить наземный, водный и воздушный транспорт, это необходимо для улучшения | 15.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Необходимо сформировать единую транспортную беспилотную экосистему, в которую будут входить наземный, водный и воздушный транспорт, это необходимо для улучшения логистики, сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин в кулуарах форума "Архипелаг-2025".
"Задача - сформировать экосистему, в которой наземный, водный и воздушный транспорт работают согласованно как элементы одной логистической цепи. Управление потоками ведется централизованно с опорой на российские цифровые технологии", - рассказал Никитин.
Все это, по его словам, позволит быстрее переходить от экспериментов к промышленному массовому применению. Такой централизованный подход будет решать актуальные задачи по кибербезопасности.
Фундаментом для развития отрасли становится "ЭРА-ГЛОНАС" - через нее уже сейчас передаются данные о маршрутах авиабеспилотников и беспилотных грузовиков, отметил Никитин.
Министр уверен, что беспилотной отрасли требуется единое технологическое и организационное "поле". Этой цели отвечает концепция "Бесшовного цифрового неба", первым реализованным сервисом которой станет Единая система учета беспилотного транспорта. Она создаётся по поручению президента РФ.
