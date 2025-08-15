Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Никитин призвал создать единую транспортную экосистему - 15.08.2025
Никитин призвал создать единую транспортную экосистему
Никитин призвал создать единую транспортную экосистему - 15.08.2025, ПРАЙМ
Никитин призвал создать единую транспортную экосистему
Необходимо сформировать единую транспортную беспилотную экосистему, в которую будут входить наземный, водный и воздушный транспорт, это необходимо для улучшения | 15.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Необходимо сформировать единую транспортную беспилотную экосистему, в которую будут входить наземный, водный и воздушный транспорт, это необходимо для улучшения логистики, сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин в кулуарах форума "Архипелаг-2025". "Задача - сформировать экосистему, в которой наземный, водный и воздушный транспорт работают согласованно как элементы одной логистической цепи. Управление потоками ведется централизованно с опорой на российские цифровые технологии", - рассказал Никитин. Все это, по его словам, позволит быстрее переходить от экспериментов к промышленному массовому применению. Такой централизованный подход будет решать актуальные задачи по кибербезопасности. Фундаментом для развития отрасли становится "ЭРА-ГЛОНАС" - через нее уже сейчас передаются данные о маршрутах авиабеспилотников и беспилотных грузовиков, отметил Никитин. Министр уверен, что беспилотной отрасли требуется единое технологическое и организационное "поле". Этой цели отвечает концепция "Бесшовного цифрового неба", первым реализованным сервисом которой станет Единая система учета беспилотного транспорта. Она создаётся по поручению президента РФ.
технологии, бизнес, россия, рф
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, РФ
02:47 15.08.2025
 
Никитин призвал создать единую транспортную экосистему

Глава Минтранса Никитин: необходимо сформировать единую транспортную экосистему

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Необходимо сформировать единую транспортную беспилотную экосистему, в которую будут входить наземный, водный и воздушный транспорт, это необходимо для улучшения логистики, сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин в кулуарах форума "Архипелаг-2025".
"Задача - сформировать экосистему, в которой наземный, водный и воздушный транспорт работают согласованно как элементы одной логистической цепи. Управление потоками ведется централизованно с опорой на российские цифровые технологии", - рассказал Никитин.
Все это, по его словам, позволит быстрее переходить от экспериментов к промышленному массовому применению. Такой централизованный подход будет решать актуальные задачи по кибербезопасности.
Фундаментом для развития отрасли становится "ЭРА-ГЛОНАС" - через нее уже сейчас передаются данные о маршрутах авиабеспилотников и беспилотных грузовиков, отметил Никитин.
Министр уверен, что беспилотной отрасли требуется единое технологическое и организационное "поле". Этой цели отвечает концепция "Бесшовного цифрового неба", первым реализованным сервисом которой станет Единая система учета беспилотного транспорта. Она создаётся по поручению президента РФ.
 
