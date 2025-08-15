https://1prime.ru/20250815/npf-860759713.html

ЦБ оценил средневзвешенную доходность пенсионных накоплений НПФ

2025-08-15

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за первое полугодие 2025 года составила 13% годовых, говорится в материалах Банка России. Средневзвешенная доходность пенсионных резервов НПФ за этот период составила 16,7% годовых, отметили в регуляторе. Медианная доходность фондов по итогам первого полугодия в годовом выражении составила 17,7% и 19,7% по пенсионным накоплениям и пенсионным резервам соответственно. По данным ЦБ РФ, 24 из 25 фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и 36 из 37 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и (или) формированию долгоcрочных сбережений, в отчетном периоде продемонстрировали доходность выше уровня инфляции. Отмечается, что НПФ во втором квартале текущего года показали доходность выше (3,7% по пенсионным накоплениям и 4,4% по пенсионным резервам), чем в первом квартале (2,5% по пенсионным накоплениям и 3,4% по пенсионным резервам). Регулятор связывает такую динамику с усилившимся ростом рынка облигаций, который является основным инструментом инвестирования пенсионных средств. Доход НПФ, как и в предыдущем квартале, был обеспечен преимущественно купонами по облигациям, говорится в материалах ЦБ.

