https://1prime.ru/20250815/ochered-860741350.html

Очередь у Крымского моста увеличилась до 1530 машин

Очередь у Крымского моста увеличилась до 1530 машин - 15.08.2025, ПРАЙМ

Очередь у Крымского моста увеличилась до 1530 машин

Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1530 машин, время ожидания составляет около четырех часов, сообщает оперативный Telegram-канал... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T06:25+0300

2025-08-15T06:25+0300

2025-08-15T06:25+0300

бизнес

россия

керчь

тамань

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860741350.jpg?1755228326

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1530 машин, время ожидания составляет около четырех часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Ранее инфоцентр сообщал, что к 4.00 мск очередь из 1420 транспортных средств скопилась в пробке со стороны Керчи у Крымского моста. "Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1530 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов", - говорится в сообщении.

керчь

тамань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, керчь, тамань