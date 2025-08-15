https://1prime.ru/20250815/ochered-860741350.html
Очередь у Крымского моста увеличилась до 1530 машин
Очередь у Крымского моста увеличилась до 1530 машин - 15.08.2025, ПРАЙМ
Очередь у Крымского моста увеличилась до 1530 машин
Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1530 машин, время ожидания составляет около четырех часов, сообщает оперативный Telegram-канал... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T06:25+0300
2025-08-15T06:25+0300
2025-08-15T06:25+0300
бизнес
россия
керчь
тамань
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860741350.jpg?1755228326
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1530 машин, время ожидания составляет около четырех часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.
Ранее инфоцентр сообщал, что к 4.00 мск очередь из 1420 транспортных средств скопилась в пробке со стороны Керчи у Крымского моста.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1530 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов", - говорится в сообщении.
керчь
тамань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, керчь, тамань
Бизнес, РОССИЯ, КЕРЧЬ, Тамань
Очередь у Крымского моста увеличилась до 1530 машин
Очередь из машин у Крымского моста увеличилась до 1530 машин
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1530 машин, время ожидания составляет около четырех часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.
Ранее инфоцентр сообщал, что к 4.00 мск очередь из 1420 транспортных средств скопилась в пробке со стороны Керчи у Крымского моста.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1530 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов", - говорится в сообщении.