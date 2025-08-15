https://1prime.ru/20250815/orban-860778837.html
В Венгрии напомнили, кто предсказывал встречу Путина и Трампа
БУДАПЕШТ, 15 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже давно предсказал сценарий, при котором президент России Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом, а Европа из-за своей провоенной политики останется в стороне от принятия решений о собственном будущем, заявил директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер. "Трамп встретится с Путиным. Кто об этом говорил? Виктор Орбан. Примерно три года. Что войну надо заканчивать, надо вести переговоры, надо сесть за стол с Россией, и если Трамп придет, он сядет", - сказал Менцер в видеообращении, опубликованном в соцсети.Политик напомнил, что венгерский премьер написал письмо бывшему председателю Евросовета Шарлю Мишелю, где призвал Европу "быстро предпринять действия", чтобы "не остаться за бортом". "Это сейчас и происходит. Трамп садится (за стол переговоров - ред.) с Путиным, они заключат сделку. Раздали ли они карты Брюсселю? Нет. Раздали ли они карты канцлеру Германии? Нет. Раздали ли они карты президенту Франции? Нет. Почему нет? Потому что те провоенные и не желают вести переговоры, потому что они поддерживают войну и убийства вместо дипломатии и переговоров", - отметил Менцер. По его словам, Европа теперь остается в стороне от принятия решений о собственном будущем, поэтому Орбан призывает ЕС провести саммит с Россией вслед за Трампом. Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа. Лидеры ЕС в преддверии саммита на Аляске приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам Орбана, страны ЕС "слабы и жалки" в попытках диктовать условия Путину и Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев. Премьер-министр Венгрии много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
