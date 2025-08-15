Отели Анкориджа на Аляске пользуются рекордным спросом

https://1prime.ru/20250815/oteli-860757458.html
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Отели города Анкоридж на Аляске пользуются рекордным спросом в преддверии саммита между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом 15 августа, номера были забронированы в течение нескольких часов после объявления места встречи, сообщила РИА Новости сотрудник отеля Crown Plaza Моника. "Мы никогда такого не видели. Номера в отеле были забронированы в течение нескольких часов после объявления саммита. У нас больше нет места. И так происходит по всему городу. Это совершенно необычно", - сказала она. Платформа бронирования отелей Booking показывает только четыре доступных места по всему городу на ночь с 14 на 15 августа из 56 отелей. Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости сообщил, что российские журналисты, приехавшие в город Анкоридж на Аляске освещать встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, разместились в Alaska Airlines Center - многофункциональной арене. Для журналистов подготовили холл со спальными местами, которые представляют собой огороженные ширмами спальные места на двух человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что подготовка саммита в Анкоридже "прошла в весьма и весьма сжатые сроки", тем не менее, она была выполнена, все необходимые параметры соблюдены. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
