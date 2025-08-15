Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белом доме уточнили, в каком формате пройдут переговоры на Аляске - 15.08.2025
В Белом доме уточнили, в каком формате пройдут переговоры на Аляске
В Белом доме уточнили, в каком формате пройдут переговоры на Аляске - 15.08.2025, ПРАЙМ
В Белом доме уточнили, в каком формате пройдут переговоры на Аляске
Белый дом сообщил о новом формате встречи РФ и США на Аляске, теперь она пройдет в формате "три на три", американскую сторону представят президент США Дональд... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T21:57+0300
2025-08-15T22:03+0300
политика
белый дом
переговоры
сша
россия
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Белый дом сообщил о новом формате встречи РФ и США на Аляске, теперь она пройдет в формате "три на три", американскую сторону представят президент США Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, сообщил Белый дом. "Ранее запланированная встреча президента Трампа и президента (РФ Владимира - ред.) Путина в формате "один на один" теперь состоится в формате "три на три". К Трампу присоединятся госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф", - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, ее слова приводит пул журналистов администрации Трампа. В расширенной двусторонней встрече и обеде также примут участие Рубио, Уиткофф, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, министр обороны Пит Хегсет и глава аппарата президента Сьюзи Уайлс, отметила она.
белый дом, переговоры, сша, россия
Политика, Белый дом, переговоры, США, РОССИЯ
21:57 15.08.2025 (обновлено: 22:03 15.08.2025)
 
В Белом доме уточнили, в каком формате пройдут переговоры на Аляске

Белый дом: переговоры России и США на Аляске пройдут в формате "три на три"

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Белый дом сообщил о новом формате встречи РФ и США на Аляске, теперь она пройдет в формате "три на три", американскую сторону представят президент США Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, сообщил Белый дом.
"Ранее запланированная встреча президента Трампа и президента (РФ Владимира - ред.) Путина в формате "один на один" теперь состоится в формате "три на три". К Трампу присоединятся госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф", - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, ее слова приводит пул журналистов администрации Трампа.
В расширенной двусторонней встрече и обеде также примут участие Рубио, Уиткофф, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, министр обороны Пит Хегсет и глава аппарата президента Сьюзи Уайлс, отметила она.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
СМИ: Белый дом с осторожным оптимизмом относится к саммиту Путина и Трампа
16:24
 
Политика Белый дом переговоры США РОССИЯ
 
 
