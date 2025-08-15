https://1prime.ru/20250815/peregovory-860780851.html

В Белом доме уточнили, в каком формате пройдут переговоры на Аляске

Белый дом сообщил о новом формате встречи РФ и США на Аляске, теперь она пройдет в формате "три на три", американскую сторону представят президент США Дональд... | 15.08.2025, ПРАЙМ

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Белый дом сообщил о новом формате встречи РФ и США на Аляске, теперь она пройдет в формате "три на три", американскую сторону представят президент США Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, сообщил Белый дом. "Ранее запланированная встреча президента Трампа и президента (РФ Владимира - ред.) Путина в формате "один на один" теперь состоится в формате "три на три". К Трампу присоединятся госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф", - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, ее слова приводит пул журналистов администрации Трампа. В расширенной двусторонней встрече и обеде также примут участие Рубио, Уиткофф, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, министр обороны Пит Хегсет и глава аппарата президента Сьюзи Уайлс, отметила она.

