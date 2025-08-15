Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков сообщил, кто будет от России на встрече "три на три", передает CNN - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250815/peregovory-860782474.html
Песков сообщил, кто будет от России на встрече "три на три", передает CNN
Песков сообщил, кто будет от России на встрече "три на три", передает CNN - 15.08.2025, ПРАЙМ
Песков сообщил, кто будет от России на встрече "три на три", передает CNN
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в формате "три на... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T22:19+0300
2025-08-15T22:34+0300
политика
саммит
россия
сша
сергей лавров
юрий ушаков
аляска
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860752786_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d231d43cca888d188754ee037c12ae4b.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в формате "три на три" от российской стороны будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Российскими официальными лицами, сопровождающими Путина на переговорах с американской делегацией, будут помощник по иностранным делам Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров", - сообщила журналистка CNN из пула Белого дома Кейтлан Коллинз, отметив, что Песков сообщил об этом корреспонденту телеканала Фредерику Пляйтгену.
https://1prime.ru/20250815/lavrov-860780735.html
сша
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860752786_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14f454eeefa61e3d20ab359b57319e87.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
саммит, россия, сша, сергей лавров, юрий ушаков, аляска
Политика, саммит, РОССИЯ, США, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Аляска
22:19 15.08.2025 (обновлено: 22:34 15.08.2025)
 
Песков сообщил, кто будет от России на встрече "три на три", передает CNN

CNN: Песков заявил, что на встрече "три на три" от России будут Лавров и Ушаков

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАляска перед встречей президентов РФ и США
Аляска перед встречей президентов РФ и США - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в формате "три на три" от российской стороны будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Российскими официальными лицами, сопровождающими Путина на переговорах с американской делегацией, будут помощник по иностранным делам Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров", - сообщила журналистка CNN из пула Белого дома Кейтлан Коллинз, отметив, что Песков сообщил об этом корреспонденту телеканала Фредерику Пляйтгену.
Заседание СМИД ОБСЕ
Лавров прокомментировал вопрос о снятии с России санкций США
21:48
 
ПолитикасаммитРОССИЯСШАСергей ЛавровЮрий УшаковАляска
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала