https://1prime.ru/20250815/peregovory-860782474.html
Песков сообщил, кто будет от России на встрече "три на три", передает CNN
Песков сообщил, кто будет от России на встрече "три на три", передает CNN - 15.08.2025, ПРАЙМ
Песков сообщил, кто будет от России на встрече "три на три", передает CNN
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в формате "три на... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T22:19+0300
2025-08-15T22:19+0300
2025-08-15T22:34+0300
политика
саммит
россия
сша
сергей лавров
юрий ушаков
аляска
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860752786_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d231d43cca888d188754ee037c12ae4b.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в формате "три на три" от российской стороны будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Российскими официальными лицами, сопровождающими Путина на переговорах с американской делегацией, будут помощник по иностранным делам Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров", - сообщила журналистка CNN из пула Белого дома Кейтлан Коллинз, отметив, что Песков сообщил об этом корреспонденту телеканала Фредерику Пляйтгену.
https://1prime.ru/20250815/lavrov-860780735.html
сша
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860752786_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14f454eeefa61e3d20ab359b57319e87.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саммит, россия, сша, сергей лавров, юрий ушаков, аляска
Политика, саммит, РОССИЯ, США, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Аляска
Песков сообщил, кто будет от России на встрече "три на три", передает CNN
CNN: Песков заявил, что на встрече "три на три" от России будут Лавров и Ушаков
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в формате "три на три" от российской стороны будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Российскими официальными лицами, сопровождающими Путина на переговорах с американской делегацией, будут помощник по иностранным делам Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров", - сообщила журналистка CNN из пула Белого дома Кейтлан Коллинз, отметив, что Песков сообщил об этом корреспонденту телеканала Фредерику Пляйтгену.
Лавров прокомментировал вопрос о снятии с России санкций США