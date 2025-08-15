Начались переговоры Путина и Трампа, сообщают СМИ

https://1prime.ru/20250815/peregovory-860783727.html

Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T22:43+0300

2025-08-15T22:43+0300

2025-08-15T23:18+0300

политика

аляска

владимир путин

дональд трамп

переговоры

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.Переговоры стартовали в узком составе, в которых, как сообщается, принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.Предполагается, что позже к главам государств присоединятся члены делегаций. Как сообщалось ранее, переговоры в расширенном составе должны пройти в формате рабочего завтрака. После этого Путин и Трамп должны выйти к представителям СМИ, чтобы подвести итоги саммита.

аляска

2025

Новости

