Начались переговоры Путина и Трампа, сообщают СМИ
Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.Переговоры стартовали в узком составе, в которых, как сообщается, принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.Предполагается, что позже к главам государств присоединятся члены делегаций. Как сообщалось ранее, переговоры в расширенном составе должны пройти в формате рабочего завтрака. После этого Путин и Трамп должны выйти к представителям СМИ, чтобы подвести итоги саммита.
22:43 15.08.2025 (обновлено: 23:18 15.08.2025)
 
Начались переговоры Путина и Трампа, сообщают СМИ

РИА Новости: на Аляске начались переговоры Путина и Трампа

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Переговоры стартовали в узком составе, в которых, как сообщается, принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Предполагается, что позже к главам государств присоединятся члены делегаций. Как сообщалось ранее, переговоры в расширенном составе должны пройти в формате рабочего завтрака. После этого Путин и Трамп должны выйти к представителям СМИ, чтобы подвести итоги саммита.
Песков сообщил, сколько времени займут переговоры Путина и Трампа
Заголовок открываемого материала