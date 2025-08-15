Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ подсчитали количество и продолжительность рукопожатий Путина и Трампа - 15.08.2025
Политика
СМИ подсчитали количество и продолжительность рукопожатий Путина и Трампа
СМИ подсчитали количество и продолжительность рукопожатий Путина и Трампа - 15.08.2025, ПРАЙМ
СМИ подсчитали количество и продолжительность рукопожатий Путина и Трампа
Рукопожатие президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа перед переговорами на Аляске продлилось 15 секунд, подсчитал корреспондент РИА Новости. | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T23:08+0300
2025-08-15T23:08+0300
политика
аляска
владимир путин
дональд трамп
встреча
АНКОРИДЖ, 15 авг - ПРАЙМ. Рукопожатие президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа перед переговорами на Аляске продлилось 15 секунд, подсчитал корреспондент РИА Новости. Первое рукопожатие состоялось на летном поле в Анкоридже, оно продлилось 11 секунд. Трамп первым протянул руку российскому президенту. В ходе рукопожатия лидеры обменялись несколькими репликами, похлопали друг друга по плечу. Второе рукопожатие состоялось на специальном подиуме, подготовленном для лидеров, с надписью "Аляска 2025". Президенты стояли перед представителями СМИ, продолжали диалог на "ногах" и еще раз пожали руки перед камерами. Второе рукопожатие продлилось около четырех секунд. Трамп известен своей необычной манерой рукопожатия, он тянет руку собеседника к себе. Но при встрече с Путиным этого не произошло. Как отметила глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, рукопожатие президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа при встрече на Аляске выглядело искренним."Первое рукопожатие выглядело искренним. Очень полезно то, что Владимир Владимирович Путин говорит по-английски. Пусть их встречи будут основательными и строящими доверие, открывающими новую главу", - написала экс-министр в своем Telegram-канале.Президенты РФ и США начали переговоры на Аляске. Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и незадействованный до сих пор потенциал.
аляска
аляска, владимир путин, дональд трамп, встреча
Политика, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, встреча
23:08 15.08.2025
 
СМИ подсчитали количество и продолжительность рукопожатий Путина и Трампа

СМИ: Путин и Трамп дважды пожали руки при встрече, рукопожатия длились 15 секунд

АНКОРИДЖ, 15 авг - ПРАЙМ. Рукопожатие президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа перед переговорами на Аляске продлилось 15 секунд, подсчитал корреспондент РИА Новости.
Первое рукопожатие состоялось на летном поле в Анкоридже, оно продлилось 11 секунд. Трамп первым протянул руку российскому президенту. В ходе рукопожатия лидеры обменялись несколькими репликами, похлопали друг друга по плечу.
Второе рукопожатие состоялось на специальном подиуме, подготовленном для лидеров, с надписью "Аляска 2025". Президенты стояли перед представителями СМИ, продолжали диалог на "ногах" и еще раз пожали руки перед камерами. Второе рукопожатие продлилось около четырех секунд.
Трамп известен своей необычной манерой рукопожатия, он тянет руку собеседника к себе. Но при встрече с Путиным этого не произошло.
Как отметила глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, рукопожатие президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа при встрече на Аляске выглядело искренним.
"Первое рукопожатие выглядело искренним. Очень полезно то, что Владимир Владимирович Путин говорит по-английски. Пусть их встречи будут основательными и строящими доверие, открывающими новую главу", - написала экс-министр в своем Telegram-канале.
Президенты РФ и США начали переговоры на Аляске. Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и незадействованный до сих пор потенциал.
Политика Аляска Владимир Путин Дональд Трамп встреча
 
 
