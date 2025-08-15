Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
CNN расшифровал язык тела лидеров России и США при встрече - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250815/peregovory-860785485.html
CNN расшифровал язык тела лидеров России и США при встрече
CNN расшифровал язык тела лидеров России и США при встрече - 15.08.2025, ПРАЙМ
CNN расшифровал язык тела лидеров России и США при встрече
Американский телеканал CNN обратил внимание на то, как президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп вели себя при встрече, отметив, что "язык тела" двух... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T23:34+0300
2025-08-15T23:34+0300
политика
аляска
владимир путин
дональд трамп
встреча
сми
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860785318_0:69:3397:1980_1920x0_80_0_0_105746d0b4cb8329a31c35addcef0f0b.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Американский телеканал CNN обратил внимание на то, как президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп вели себя при встрече, отметив, что "язык тела" двух лидеров был "далек от холодного". "Пока что язык тела на пятничном саммите был каким угодно, но не холодным", - говорится в сообщении телеканала. CNN отмечает, что когда Путин приближался к Трампу по красной дорожке, президент США пару раз хлопнул в ладоши, приветствуя его на американской земле впервые за 10 лет. Они пожали друг другу руки и вместе направились к лимузину Трампа. Ранее сообщалось, что Путин и Трамп перед стартом официальной беседы с улыбкой обменялись несколькими репликами. Путин и Трамп начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
https://1prime.ru/20250815/tramp-860784234.html
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860785318_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_b117e0dfa34e1cc193ee89174d1147db.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
аляска, владимир путин, дональд трамп, встреча, сми
Политика, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, встреча, СМИ
23:34 15.08.2025
 
CNN расшифровал язык тела лидеров России и США при встрече

CNN: язык тела лидеров России и США при встрече был "далек от холодного"

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВстреча президентов России и США на Аляске
Встреча президентов России и США на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Американский телеканал CNN обратил внимание на то, как президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп вели себя при встрече, отметив, что "язык тела" двух лидеров был "далек от холодного".
"Пока что язык тела на пятничном саммите был каким угодно, но не холодным", - говорится в сообщении телеканала.
CNN отмечает, что когда Путин приближался к Трампу по красной дорожке, президент США пару раз хлопнул в ладоши, приветствуя его на американской земле впервые за 10 лет. Они пожали друг другу руки и вместе направились к лимузину Трампа.
Ранее сообщалось, что Путин и Трамп перед стартом официальной беседы с улыбкой обменялись несколькими репликами.
Путин и Трамп начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Встреча президентов России и США на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
NBC сравнил, как Трамп встречал Путина и как Зеленского
Вчера, 23:02
 
ПолитикаАляскаВладимир ПутинДональд ТрампвстречаСМИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала