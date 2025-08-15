Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Петербурга рассказали о планах по увеличению доходов бюджета
Власти Петербурга рассказали о планах по увеличению доходов бюджета
2025-08-15T18:50+0300
экономика
доходы бюджета
рост
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – ПРАЙМ. Собственные доходы бюджета Санкт-Петербурга в 2026-2028 годах будут ежегодно увеличиваться, в среднем, на 100 миллиардов рублей и в 2028 году достигнут около 1,7 триллиона рублей, сообщил городской комитет финансов. Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников и председатель комитета финансов Петербурга Светлана Енилина представили депутатам городского парламента основные параметры проекта бюджета на предстоящий трехлетний период. "Собственные доходы бюджета, традиционно составляющие порядка 97% от общего объема поступлений, в ближайшие три года будут расти в среднем на 100 миллиардов рублей ежегодно. В 2026 году их объем, по предварительной оценке, составит 1 триллион 431,7 миллиарда рублей, а к 2028 году достигнет 1 триллиона 679,9 миллиарда рублей с ежегодным приростом в диапазоне от 5,8% в 2026 году до 9,2% в 2028 году", – говорится в сообщении. Общий объем расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2026 год, включая адресную инвестиционную программу (АИП), составит 1,436 триллиона рублей. При этом объем финансирования АИП запланирован в размере 262,7 миллиарда рублей. Внесение проекта бюджета в законодательное собрание Санкт-Петербурга запланировано на 10 октября.
доходы бюджета, рост
Экономика, доходы бюджета, рост
18:50 15.08.2025
 
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – ПРАЙМ. Собственные доходы бюджета Санкт-Петербурга в 2026-2028 годах будут ежегодно увеличиваться, в среднем, на 100 миллиардов рублей и в 2028 году достигнут около 1,7 триллиона рублей, сообщил городской комитет финансов.
Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников и председатель комитета финансов Петербурга Светлана Енилина представили депутатам городского парламента основные параметры проекта бюджета на предстоящий трехлетний период.
"Собственные доходы бюджета, традиционно составляющие порядка 97% от общего объема поступлений, в ближайшие три года будут расти в среднем на 100 миллиардов рублей ежегодно. В 2026 году их объем, по предварительной оценке, составит 1 триллион 431,7 миллиарда рублей, а к 2028 году достигнет 1 триллиона 679,9 миллиарда рублей с ежегодным приростом в диапазоне от 5,8% в 2026 году до 9,2% в 2028 году", – говорится в сообщении.
Общий объем расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2026 год, включая адресную инвестиционную программу (АИП), составит 1,436 триллиона рублей. При этом объем финансирования АИП запланирован в размере 262,7 миллиарда рублей.
Внесение проекта бюджета в законодательное собрание Санкт-Петербурга запланировано на 10 октября.
Между Санкт-Петербургом и Сухумом возобновили воздушное сообщение
