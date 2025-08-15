https://1prime.ru/20250815/posol-860743205.html

Посол Венгрии прокомментировал снятие части санкций США с России

Посол Венгрии прокомментировал снятие части санкций США с России - 15.08.2025, ПРАЙМ

Посол Венгрии прокомментировал снятие части санкций США с России

Снятие какой-то части американских санкций с России может стать конкретным результатом встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске,... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T07:53+0300

2025-08-15T07:53+0300

2025-08-15T07:53+0300

россия

экономика

мировая экономика

сша

аляска

рф

дональд трамп

владимир путин

обсе

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860743205.jpg?1755233604

ВЕНА, 15 авг - ПРАЙМ. Снятие какой-то части американских санкций с России может стать конкретным результатом встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России, член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга. "Я думаю, что и президент Трамп, и президент Путин заинтересованы в успехе этой встречи. Поэтому мы можем ожидать и конкретных результатов. Санкции являются любимыми игрушками президента Трампа. Только с 1 августа он наложил санкции на 90 стран. Я не исключаю, что снятие какой-то части американских санкций может стать конкретным результатом встречи и показателем доброй воли американской стороны в создании необходимых условий на восстановление доверия между двумя сверхдержавами", - сказал собеседник агентства. По его мнению, обе страны нуждаются в поддержке друг друга. "Сегодняшний мир стал очень сложным, с глобальными вызовами. Ни одна страна не может сказать, что может решить все вопросы стратегического значения сама, без поддержки и участия других", - заключил Варга. Встреча лидеров РФ и США запланирован в Анкоридже на Аляске 15 августа. В Белом доме ранее сообщили, что саммит России и США на Аляске будет сосредоточен на украинском конфликте, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.

сша

аляска

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, аляска, рф, дональд трамп, владимир путин, обсе