Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол Венгрии прокомментировал снятие части санкций США с России - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250815/posol-860743205.html
Посол Венгрии прокомментировал снятие части санкций США с России
Посол Венгрии прокомментировал снятие части санкций США с России - 15.08.2025, ПРАЙМ
Посол Венгрии прокомментировал снятие части санкций США с России
Снятие какой-то части американских санкций с России может стать конкретным результатом встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске,... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T07:53+0300
2025-08-15T07:53+0300
россия
экономика
мировая экономика
сша
аляска
рф
дональд трамп
владимир путин
обсе
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860743205.jpg?1755233604
ВЕНА, 15 авг - ПРАЙМ. Снятие какой-то части американских санкций с России может стать конкретным результатом встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России, член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга. "Я думаю, что и президент Трамп, и президент Путин заинтересованы в успехе этой встречи. Поэтому мы можем ожидать и конкретных результатов. Санкции являются любимыми игрушками президента Трампа. Только с 1 августа он наложил санкции на 90 стран. Я не исключаю, что снятие какой-то части американских санкций может стать конкретным результатом встречи и показателем доброй воли американской стороны в создании необходимых условий на восстановление доверия между двумя сверхдержавами", - сказал собеседник агентства. По его мнению, обе страны нуждаются в поддержке друг друга. "Сегодняшний мир стал очень сложным, с глобальными вызовами. Ни одна страна не может сказать, что может решить все вопросы стратегического значения сама, без поддержки и участия других", - заключил Варга. Встреча лидеров РФ и США запланирован в Анкоридже на Аляске 15 августа. В Белом доме ранее сообщили, что саммит России и США на Аляске будет сосредоточен на украинском конфликте, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.
сша
аляска
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, аляска, рф, дональд трамп, владимир путин, обсе
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, США, Аляска, РФ, Дональд Трамп, Владимир Путин, ОБСЕ
07:53 15.08.2025
 
Посол Венгрии прокомментировал снятие части санкций США с России

Посол Варга: снятие части санкций с России может стать результатом встречи Путина и Трампа

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЕНА, 15 авг - ПРАЙМ. Снятие какой-то части американских санкций с России может стать конкретным результатом встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России, член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга.
"Я думаю, что и президент Трамп, и президент Путин заинтересованы в успехе этой встречи. Поэтому мы можем ожидать и конкретных результатов. Санкции являются любимыми игрушками президента Трампа. Только с 1 августа он наложил санкции на 90 стран. Я не исключаю, что снятие какой-то части американских санкций может стать конкретным результатом встречи и показателем доброй воли американской стороны в создании необходимых условий на восстановление доверия между двумя сверхдержавами", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, обе страны нуждаются в поддержке друг друга. "Сегодняшний мир стал очень сложным, с глобальными вызовами. Ни одна страна не может сказать, что может решить все вопросы стратегического значения сама, без поддержки и участия других", - заключил Варга.
Встреча лидеров РФ и США запланирован в Анкоридже на Аляске 15 августа. В Белом доме ранее сообщили, что саммит России и США на Аляске будет сосредоточен на украинском конфликте, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШААляскаРФДональд ТрампВладимир ПутинОБСЕ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала