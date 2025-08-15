Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль Fortum снизилась в первом полугодии - 15.08.2025
Чистая прибыль Fortum снизилась в первом полугодии
Чистая прибыль Fortum снизилась в первом полугодии
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль финской группы Fortum, приходящаяся на головную компанию, по итогам первого полугодия 2025 года сократилась на 32% в годовом выражении и составила 468 миллионов евро, следует из финансовой отчетности компании. Прибыль на акцию компании сократилась до 0,52 евро с 0,77 евро годом ранее. Выручка Fortum за январь-июнь снизилась на 20% к прошлому году, до 2,616 миллиарда евро. Операционная прибыль упала на 29,3%, до 574 миллионов евро, сопоставимая операционная прибыль - на 24,4%, до 577 миллионов. По итогам второго квартала компания получила чистую прибыль, приходящуюся на головную компанию, в 104 миллиона евро - это в 2,1 раза меньше, чем прибыль годом ранее. Прибыль на акцию уменьшилась до 0,12 евро с 0,24 евро год назад. Квартальная выручка Fortum сократилась на 22,4% к прошлому году, до 974 миллионов евро. Операционная прибыль во втором квартале снизилась в 2,3 раза в годовом выражении, до 104 миллионов евро, а сопоставимая операционная прибыль - в 2 раза, до 115 миллионов, что оказалось меньше прогноза в 133 миллиона. Компания прогнозирует, что ее капитальные затраты в 2025-2027 годах с учетом техобслуживания и без учета приобретений составят около 1,4 миллиарда евро. Fortum - финская государственная энергетическая компания. По состоянию на конец первого полугодия 2025 года количество сотрудников составляло 4 620 человек.
09:49 15.08.2025
 
Чистая прибыль Fortum снизилась в первом полугодии

Чистая прибыль финской группы Fortum в I полугодии сократилась на 32%

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль финской группы Fortum, приходящаяся на головную компанию, по итогам первого полугодия 2025 года сократилась на 32% в годовом выражении и составила 468 миллионов евро, следует из финансовой отчетности компании.
Прибыль на акцию компании сократилась до 0,52 евро с 0,77 евро годом ранее. Выручка Fortum за январь-июнь снизилась на 20% к прошлому году, до 2,616 миллиарда евро. Операционная прибыль упала на 29,3%, до 574 миллионов евро, сопоставимая операционная прибыль - на 24,4%, до 577 миллионов.
По итогам второго квартала компания получила чистую прибыль, приходящуюся на головную компанию, в 104 миллиона евро - это в 2,1 раза меньше, чем прибыль годом ранее. Прибыль на акцию уменьшилась до 0,12 евро с 0,24 евро год назад. Квартальная выручка Fortum сократилась на 22,4% к прошлому году, до 974 миллионов евро.
Операционная прибыль во втором квартале снизилась в 2,3 раза в годовом выражении, до 104 миллионов евро, а сопоставимая операционная прибыль - в 2 раза, до 115 миллионов, что оказалось меньше прогноза в 133 миллиона.
Компания прогнозирует, что ее капитальные затраты в 2025-2027 годах с учетом техобслуживания и без учета приобретений составят около 1,4 миллиарда евро.
Fortum - финская государственная энергетическая компания. По состоянию на конец первого полугодия 2025 года количество сотрудников составляло 4 620 человек.
