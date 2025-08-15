https://1prime.ru/20250815/prilozhenie-860755459.html
Max вышел на первое место в топе бесплатных приложений в России
Max вышел на первое место в топе бесплатных приложений в России - 15.08.2025, ПРАЙМ
Max вышел на первое место в топе бесплатных приложений в России
15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Национальный мессенджер Max вышел на первое место в топе бесплатных приложений в российских сегментах магазинов приложений Google Play и AppStore, обратил внимание корреспондент РИА Новости. Рейтинг мессенджера в Google Play составляет 4,6, а в AppStore - 4,4. Также в топ-чарт бесплатных приложений в AppStore входят сервис для видеосвязи и звонков Google Meet и VPN-сервисы. В Google Play лидерами рейтинга бесплатных приложений стали VPN-сервисы и приложение для видеозвонков Imo. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Национальный мессенджер Max вышел на первое место в топе бесплатных приложений в российских сегментах магазинов приложений Google Play и AppStore, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Рейтинг мессенджера в Google Play составляет 4,6, а в AppStore - 4,4.
Также в топ-чарт бесплатных приложений в AppStore входят сервис для видеосвязи и звонков Google Meet и VPN-сервисы. В Google Play лидерами рейтинга бесплатных приложений стали VPN-сервисы и приложение для видеозвонков Imo.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
