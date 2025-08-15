Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Национальный мессенджер Max вышел на первое место в топе бесплатных приложений в российских сегментах магазинов приложений Google Play и AppStore, обратил внимание корреспондент РИА Новости. Рейтинг мессенджера в Google Play составляет 4,6, а в AppStore - 4,4. Также в топ-чарт бесплатных приложений в AppStore входят сервис для видеосвязи и звонков Google Meet и VPN-сервисы. В Google Play лидерами рейтинга бесплатных приложений стали VPN-сервисы и приложение для видеозвонков Imo. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
11:44 15.08.2025
 
Max вышел на первое место в топе бесплатных приложений в России

Нацмессенджер Max вышел на первое место в топе бесплатных приложений в России

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Национальный мессенджер Max вышел на первое место в топе бесплатных приложений в российских сегментах магазинов приложений Google Play и AppStore, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Рейтинг мессенджера в Google Play составляет 4,6, а в AppStore - 4,4.
Также в топ-чарт бесплатных приложений в AppStore входят сервис для видеосвязи и звонков Google Meet и VPN-сервисы. В Google Play лидерами рейтинга бесплатных приложений стали VPN-сервисы и приложение для видеозвонков Imo.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Офис компании Ростелеком - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
"Ростелеком" прокомментировал идею блокировки звонков в мессенджерах
12 августа, 14:26
 
