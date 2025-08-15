Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики ждут роста розничных продаж в США в июле - 15.08.2025
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
Аналитики ждут роста розничных продаж в США в июле
экономика
бизнес
сша
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Объемы розничных продаж в США в июле увеличились на 0,5% по отношению к июню, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальную статистику американское министерство торговли опубликует в пятницу, 15 августа, в 15.30 мск. В 16.15 мск Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует данные по промпроизводству в стране за прошедший месяц. Согласно прогнозам аналитиков, показатель в июле не изменился к июню. В 17.00 мск ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Аналитики предполагают, что в августе значение поднялось до 62 пунктов с 61,7 пункта в июле.
сша
бизнес, сша
Экономика, Бизнес, США
08:05 15.08.2025 (обновлено: 08:06 15.08.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Вашингтон
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Объемы розничных продаж в США в июле увеличились на 0,5% по отношению к июню, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальную статистику американское министерство торговли опубликует в пятницу, 15 августа, в 15.30 мск.
В 16.15 мск Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует данные по промпроизводству в стране за прошедший месяц. Согласно прогнозам аналитиков, показатель в июле не изменился к июню.
В 17.00 мск ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Аналитики предполагают, что в августе значение поднялось до 62 пунктов с 61,7 пункта в июле.
ЭкономикаБизнесСША
 
 
