Аналитики ждут роста розничных продаж в США в июле

Аналитики ждут роста розничных продаж в США в июле - 15.08.2025, ПРАЙМ

Объемы розничных продаж в США в июле увеличились на 0,5% по отношению к июню, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Объемы розничных продаж в США в июле увеличились на 0,5% по отношению к июню, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальную статистику американское министерство торговли опубликует в пятницу, 15 августа, в 15.30 мск. В 16.15 мск Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует данные по промпроизводству в стране за прошедший месяц. Согласно прогнозам аналитиков, показатель в июле не изменился к июню. В 17.00 мск ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Аналитики предполагают, что в августе значение поднялось до 62 пунктов с 61,7 пункта в июле.

