Промышленное производство в США в июле неожиданно снизилось к июню

2025-08-15T16:32+0300
2025-08-15T16:32+0300
2025-08-15T16:39+0300
экономика
промышленность
сша
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в июле снизился на 0,1% к июню, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, что показатель не изменится. Оценка июня к маю была пересмотрена до увеличения на 0,4% с первоначальной оценки роста на 0,3%. Загрузка промышленных мощностей в июле снизилась до 77,5% с пересмотренного уровня июня в 77,7% (первоначально оценивался в 77,6%), показатель совпал с прогнозом аналитиков.Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в июле снизился на 0,1% к июню, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, что показатель не изменится.
Оценка июня к маю была пересмотрена до увеличения на 0,4% с первоначальной оценки роста на 0,3%.
Загрузка промышленных мощностей в июле снизилась до 77,5% с пересмотренного уровня июня в 77,7% (первоначально оценивался в 77,6%), показатель совпал с прогнозом аналитиков.
Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.
