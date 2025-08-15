https://1prime.ru/20250815/promproizvodstvo-860771414.html

Промышленное производство в США в июле неожиданно снизилось к июню

Промышленное производство в США в июле неожиданно снизилось к июню - 15.08.2025, ПРАЙМ

Промышленное производство в США в июле неожиданно снизилось к июню

Объем промышленного производства в США в июле снизился на 0,1% к июню, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. | 15.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в июле снизился на 0,1% к июню, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, что показатель не изменится. Оценка июня к маю была пересмотрена до увеличения на 0,4% с первоначальной оценки роста на 0,3%. Загрузка промышленных мощностей в июле снизилась до 77,5% с пересмотренного уровня июня в 77,7% (первоначально оценивался в 77,6%), показатель совпал с прогнозом аналитиков.Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.

