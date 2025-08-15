Промышленное производство в США в июле неожиданно снизилось к июню

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-15T16:32+0300
2025-08-15T16:39+0300
экономика
промышленность
сша
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в июле снизился на 0,1% к июню, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, что показатель не изменится. Оценка июня к маю была пересмотрена до увеличения на 0,4% с первоначальной оценки роста на 0,3%. Загрузка промышленных мощностей в июле снизилась до 77,5% с пересмотренного уровня июня в 77,7% (первоначально оценивался в 77,6%), показатель совпал с прогнозом аналитиков.Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.
промышленность, сша
Экономика, Промышленность, США
16:32 15.08.2025 (обновлено: 16:39 15.08.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФлаги США возле Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в июле снизился на 0,1% к июню, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, что показатель не изменится.
Оценка июня к маю была пересмотрена до увеличения на 0,4% с первоначальной оценки роста на 0,3%.
Загрузка промышленных мощностей в июле снизилась до 77,5% с пересмотренного уровня июня в 77,7% (первоначально оценивался в 77,6%), показатель совпал с прогнозом аналитиков.
Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Промпроизводство в Великобритании в мае сократилось на 0,9%
11 июля, 09:48
 
ЭкономикаПромышленностьСША
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
