Путин и Трамп встретятся в Анкоридже

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в пятницу в Анкоридже (штат Аляска, США).

экономика

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в пятницу в Анкоридже (штат Аляска, США). Ниже приводятся высказывания Владимира Путина о Дональде Трампе и США. До избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году: "Он яркий очень человек, талантливый, без всяких сомнений. Не наше дело определять его достоинства, это дело избирателей США, но он абсолютный лидер президентской гонки, – заявил Путин. – Он говорит о том, что хочет перейти к другому уровню отношений, более плотному, глубокому уровню отношений с Россией, разве мы можем это не приветствовать? Конечно, мы это приветствуем" (из выступления перед журналистами после ежегодной пресс-конференции 17 декабря 2015 года). После избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году: "Трамп был коммерсантом и был предпринимателем. Сегодня это уже государственный деятель, сегодня это уже глава Соединенных Штатов Америки, одной из ведущих стран мира, одной из ведущих экономик мира, ведущей военной державы. И поскольку он смог добиться успеха в бизнесе, это говорит о том, что он человек умный. А если умный человек, то значит, он вполне и достаточно быстро осознает другой уровень ответственности. Мы исходим из того, что он будет действовать именно с этих позиций" (в интервью программе "Итоги недели" канала НТВ 4 декабря 2016 года). "Рейган, мне кажется, порадовался бы, что представители его партии побеждают везде, и за вновь избранного президента, который тонко почувствовал настроение общества и работал именно в этой парадигме, до конца шел, хотя никто не верил, кроме нас с вами, в то, что он победит" (в ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря 2016 года). Президент США "ведет себя в высшей степени корректно, доброжелательно". "Он воспитанный человек и комфортный в общении для совместной работы" (в ходе встречи с журналистами по итогам саммита АТЭС во Вьетнаме 11 ноября 2017 года). "Не мне оценивать работу президента Трампа, это должен сделать его избиратель, американский народ"... "мы объективно видим некоторые, достаточно серьезные достижения даже за тот небольшой период времени, которое он (Дональд Трамп) работает". "Посмотрите на рынки, как они выросли. Это говорит о доверии инвеститоров к американской экономике, это говорит о том, что они доверяют тому, что он делает в этой сфере (в ходе ежегодной пресс-конференции 14 декабря 2017 года). "Можно по-разному относиться к тем решениям, которые принимаются в Соединенных Штатах, в том числе и президентом США. Можно критиковать. Действительно, там многое заслуживает критики. Но есть одно обстоятельство, о котором я уже говорил: Трамп исполняет свои обещания, данные им в ходе избирательной кампании" (в интервью программе "Вести в субботу" 8 июня 2018 года). После ухода Дональда Трампа из Белого Дома в 2021 году: "Ну я и сейчас считаю, что бывший президент США, господин Трамп — человек незаурядный, талантливый, иначе он не стал бы президентом США. Он яркий человек. Он может нравиться кому-то, может не нравиться. Это, конечно, не порождение американского истеблишмента, он раньше в такой большой политике никогда не был. Нравится, не нравится, но так и есть" (в интервью телеканалу NBC 11 июня 2021 года). "Все, что происходит с Трампом (судебные процессы в отношении Дональда Трампа), – это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента, вот что это такое" (в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума 12 сентября 2023 года). "Его поведение в момент покушения на его жизнь, я не знаю, но на меня это произвело впечатление. Он мужественный человек оказался" (на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" 7 ноября 2024 года). После возвращения Дональда Трампа в Белый Дом в 2025 году "С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения и доверительные, я бы сказал. Я не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020-м году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022-м году. Хотя известно, что Трамп, будучи президентом, в первой своей итерации ввел тоже значительное количество, на тот момент самое большое количество ограничений, санкций против России. Не думаю, что это было решение, которое соответствовало интересам не только России, но и самих США... Он человек не только умный, он прагматичный. И я с трудом себе представляю, что будут приняты решения, наносящие ущерб самой американской экономике" (ответы на вопросы журналиста Павла Зарубина 24 января 2025 года). "Трамп с его характером, с его настойчивостью, наведет порядок довольно быстро. И все они (элиты европейских стран) скоро встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком… Просто им Трамп не нравится, они с ним боролись активно, реально вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс в Соединенных Штатах, а потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл. И потом, Байден ментально им больше нравился, понимаете, ментально. А у Трампа другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в этой гендерной политике, в некоторых других вопросах" (ответы на вопросы журналиста Павла Зарубина 2 февраля 2025 года). "Я вообще, честно говоря, удивляюсь сдержанности вновь избранного президента Соединенных Штатов Трампа в отношении своих союзников, которые вели себя подобным, прямо скажем, хамским образом. Он ведь еще достаточно интеллигентно себя ведет в их отношении" (ответы на вопросы представителей СМИ 19 февраля 2025 года). "Он действует прямолинейно и без особых стеснений. У него положение уникальное: он не просто говорит то, что думает, а он говорит, что хочет. Что же, это привилегия лидера одной из крупных, великих держав" (ответы на вопросы журналиста Павла Зарубина 24 февраля 2025 года). "Я отношусь к действующему президенту Соединенных Штатов с большим уважением. Он прошел очень тяжелый, сложный и небезопасный путь возвращения к власти и в Белый дом, мы все это хорошо знаем, вплоть до того, что пережил покушение, причем не одно покушение на его жизнь. Он мужественный человек, это ясно"... "В целом, благодаря президенту Трампу, отношения между Россией и Соединенными Штатами начинают хоть в чем-то выравниваться. Не все решено в сфере дипломатических отношений, но всё-таки первые шаги сделаны, и мы двигаемся дальше"(на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске 27 июня 2025 года). Высказывания Владимира Путина о США: "В условиях доминирования одной страны и ее союзников, или, по‑другому сказать, сателлитов, поиск глобальных решений зачастую превращался в стремление навязать в качестве универсальных собственные рецепты. Амбиции этой группы возросли настолько, что вырабатываемые в ее кулуарах подходы стали преподноситься как мнение всего мирового сообщества. Но это не так". "Может быть, исключительность Соединенных Штатов, то, как они реализуют свое лидерство, это действительно благо для всех, а их повсеместное вмешательство во все дела в мире несет покой, благополучие, прогресс, процветание, демократию – и нужно просто расслабиться и получить удовольствие? Позволю себе сказать, что это не так. Это абсолютно не так". "В последнее время появились свидетельства, что в отношении ряда лидеров используется и откровенный шантаж. Недаром так называемый "Большой брат" тратит миллиарды долларов на слежку по всему миру, в том числе и за своими ближайшими союзниками" (заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", 24 октября 2014 года). "Америка – великая держава, сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем, мы хотим и готовы работать с Соединёнными Штатами" (пленарное заседание ПМЭФ 17 июня 2016 года). "Безусловно, Соединенные Штаты и американский народ — это великая страна и великий народ, сомнений нет, никто на этот счет не спорит, но говорить об исключительности, мне кажется, это совершенно избыточно и это создает определенные проблемы во взаимоотношениях, и не только с Россией, как мне представляется" (в интервью японским СМИ в преддверии своего визита в Японию, 13 декабря 2016 года). "Осознание себя единственной мировой державой, вбивание миллионам людей в голову идеи об их исключительности порождают такое имперское мышление в обществе. А это, в свою очередь, требует и соответствующей внешней политики, которую общество как бы ожидает. И руководство страны вынуждено действовать в такой логике, а на практике получается, что это не соответствует интересам народа США, как я себе это представляю. Такой подход в конечном итоге приводит к сбою, проблемам и показывает то, что контролировать все просто невозможно. Я думаю, когда США почувствовали себя во главе цивилизованного мира, когда уже распался Советский Союз, то возникла иллюзия, что теперь США могут все и им за это ничего не будет. А это всегда ловушка: и человек, и страна начинают допускать ошибки. Нет необходимости анализировать ситуацию, нет необходимости думать о последствиях, страна начинает функционировать неэффективно. Одна ошибка наслаивается на другую. В такую ловушку, мне кажется, попали Соединенные Штаты" (в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме "Интервью с Путиным", июнь 2017 года). "Соединенные Штаты ‒ это страна, которая за 300 с небольшим лет стала мировым лидером, это заслуживает уважения. Это, без всяких сомнений, страна с большим будущим, я нисколько не сомневаюсь в этом. Но внутренние проблемы и ошибки правящих элит, безусловно, дают о себе знать как раз в силу того, что внутренние проблемы нарастают. Они нарастают в экономике, это мы видим по инфляции, о чем я говорил, они нарастают в других областях в экономической сфере" (пленарное заседание ПМЭФ, 17 июня 2022 года). "Вот когда произойдут какие-то внутренние изменения… когда они (США – ред.) начнут уважать других людей, другие страны, когда будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы, вот тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений" (на большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии,14 декабря 2023 года). "Что касается давления со стороны Вашингтона и других западных стран, то да, на кого-то это действует, на кого-то не очень, но в любом случае… то хамство, с которым американские власти это делают, далеко не всегда идет им на пользу. А в стратегическом плане только во вред, потому что этого снобизма никто не любит. И это никто никогда, даже в среднесрочной исторической перспективе, не простит" (пресс-конференция, 20 июня 2024 года). "Я имею все основания полагать, что никакой демократии, во всяком случае, в ходе предвыборных процессов в некоторых странах Запада, в том числе в США. сегодня мы не наблюдаем… Это же стало просто смешным и позором на весь мир для США" (в ходе общения с журналистами в своем избирательном штабе, 18 марта 2024 года). "У американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы. И мы относимся к этому с уважением, исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом" (из неопубликованного фрагмента документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", телеканал "Россия-1", 18 мая 2025 года). "Что касается американцев, у нас же всегда были, на протяжении очень длительного времени были очень добрые и своеобразные отношения с Соединенными Штатами. Мы же поддерживали их стремление к независимости от Великобритании. Реально, оружие даже поставляли, деньгами помогали и так далее" (из неопубликованного фрагмента документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", телеканал "Россия-1", 6 июля 2025 года).

