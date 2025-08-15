https://1prime.ru/20250815/putin-860747970.html

Путин поздравил власти Индии с Днем независимости страны

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Дроупади Мурму и премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днем независимости страны, отметив авторитет Индии на мировой арене и ее экономические и научные успехи. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите самые тёплые поздравления по случаю государственного праздника – Дня независимости. Индия добилась общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, активно участвует в решении важнейших вопросов международной повестки дня", - говорится в поздравлении. Президент отметил, что РФ дорожит отношениями особо привилегированного стратегического партнёрства с Индией. Путин выразил уверенность в том, что совместными усилиями страны будут и впредь всемерно наращивать конструктивное двустороннее сотрудничество на различных направлениях. Он подчеркнул, что это в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Индии, идёт в русле упрочения безопасности, стабильности на региональном и глобальном уровнях. "Желаю вам доброго здоровья и успехов, а всем индийским гражданам – счастья и благополучия", - добавил Путин.

