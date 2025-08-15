Путин поздравил власти Индии с Днем независимости страны

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-15T09:26+0300
2025-08-15T09:26+0300
политика
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Дроупади Мурму и премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днем независимости страны, отметив авторитет Индии на мировой арене и ее экономические и научные успехи. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите самые тёплые поздравления по случаю государственного праздника – Дня независимости. Индия добилась общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, активно участвует в решении важнейших вопросов международной повестки дня", - говорится в поздравлении. Президент отметил, что РФ дорожит отношениями особо привилегированного стратегического партнёрства с Индией. Путин выразил уверенность в том, что совместными усилиями страны будут и впредь всемерно наращивать конструктивное двустороннее сотрудничество на различных направлениях. Он подчеркнул, что это в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Индии, идёт в русле упрочения безопасности, стабильности на региональном и глобальном уровнях. "Желаю вам доброго здоровья и успехов, а всем индийским гражданам – счастья и благополучия", - добавил Путин.
индия
россия, индия, владимир путин, нарендра моди
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди
09:26 15.08.2025
 
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Дроупади Мурму и премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днем независимости страны, отметив авторитет Индии на мировой арене и ее экономические и научные успехи.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите самые тёплые поздравления по случаю государственного праздника – Дня независимости. Индия добилась общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, активно участвует в решении важнейших вопросов международной повестки дня", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что РФ дорожит отношениями особо привилегированного стратегического партнёрства с Индией. Путин выразил уверенность в том, что совместными усилиями страны будут и впредь всемерно наращивать конструктивное двустороннее сотрудничество на различных направлениях. Он подчеркнул, что это в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Индии, идёт в русле упрочения безопасности, стабильности на региональном и глобальном уровнях.
"Желаю вам доброго здоровья и успехов, а всем индийским гражданам – счастья и благополучия", - добавил Путин.
Индия обсудит с Россией торговлю в рупиях, пишут СМИ
Заголовок открываемого материала