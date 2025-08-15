https://1prime.ru/20250815/putin-860747970.html
Путин поздравил власти Индии с Днем независимости страны
Путин поздравил власти Индии с Днем независимости страны - 15.08.2025, ПРАЙМ
Путин поздравил власти Индии с Днем независимости страны
Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Дроупади Мурму и премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днем независимости страны, отметив авторитет... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T09:26+0300
2025-08-15T09:26+0300
2025-08-15T09:26+0300
политика
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852328911_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_488ba3afdb192b4b08050b071629eb37.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Дроупади Мурму и премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днем независимости страны, отметив авторитет Индии на мировой арене и ее экономические и научные успехи. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите самые тёплые поздравления по случаю государственного праздника – Дня независимости. Индия добилась общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, активно участвует в решении важнейших вопросов международной повестки дня", - говорится в поздравлении. Президент отметил, что РФ дорожит отношениями особо привилегированного стратегического партнёрства с Индией. Путин выразил уверенность в том, что совместными усилиями страны будут и впредь всемерно наращивать конструктивное двустороннее сотрудничество на различных направлениях. Он подчеркнул, что это в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Индии, идёт в русле упрочения безопасности, стабильности на региональном и глобальном уровнях. "Желаю вам доброго здоровья и успехов, а всем индийским гражданам – счастья и благополучия", - добавил Путин.
https://1prime.ru/20250814/torgovlya-860722330.html
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852328911_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_b81c0010f98091442380cb5919554c43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, владимир путин, нарендра моди
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди
Путин поздравил власти Индии с Днем независимости страны
Путин: Индия пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Дроупади Мурму и премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днем независимости страны, отметив авторитет Индии на мировой арене и ее экономические и научные успехи.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите самые тёплые поздравления по случаю государственного праздника – Дня независимости. Индия добилась общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, активно участвует в решении важнейших вопросов международной повестки дня", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что РФ дорожит отношениями особо привилегированного стратегического партнёрства с Индией. Путин выразил уверенность в том, что совместными усилиями страны будут и впредь всемерно наращивать конструктивное двустороннее сотрудничество на различных направлениях. Он подчеркнул, что это в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Индии, идёт в русле упрочения безопасности, стабильности на региональном и глобальном уровнях.
"Желаю вам доброго здоровья и успехов, а всем индийским гражданам – счастья и благополучия", - добавил Путин.
Индия обсудит с Россией торговлю в рупиях, пишут СМИ