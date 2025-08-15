"Жаждут его крови". СМИ узнали, кто и как будет охранять Путина на Аляске

https://1prime.ru/20250815/putin-860766705.html
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Обеспечением безопасности президента РФ Владимира Путина на саммите Россия-США будут заниматься выдающиеся специалисты - "отличники" по "оперативной психологии", физической и психологической сверхвыносливости, быстроте адаптации к новым ситуациям, включая погодные условия. Об этом рассказывается в публикации британского таблоида The Sun.В статье подчеркивается, что российского лидера как "одного из самых влиятельных людей на Земле" окружают суперпрофессиональные телохранители, готовые на все ради его защиты "от потенциальных убийц, жаждущих его крови".По информации издания, телохранители Путина, которые, как утверждается, называют себя "мушкетерами", помимо прочего, будут иметь при себе "несколько чемоданчиков" с пуленепробиваемыми чехлами, которые при необходимости используются в качестве щитов."Путин также любит носить с собой свой страшный ядерный чемоданчик под названием "Чегет", - уверяют авторы статьи, добавляя, что с помощью него российских лидер якобы может в любой момент подать сигнал Генштабу ВС РФ о нанесении ядерного удара.Узнал британский таблоид и об оружии телохранителей Путина. По данным The Sun, это пистолеты СР-1 "Вектор", способные стрелять бронебойными пулями. А непосредственно в месте проведения саммита спецслужбисты размещают оборудование для подавления радиосигналов, чтобы исключить дистанционный подрыв зарядов, развертывают устройства для электронного наблюдения и т.д.
