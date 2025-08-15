https://1prime.ru/20250815/putin-860766705.html

"Жаждут его крови". СМИ узнали, кто и как будет охранять Путина на Аляске

"Жаждут его крови". СМИ узнали, кто и как будет охранять Путина на Аляске - 15.08.2025, ПРАЙМ

"Жаждут его крови". СМИ узнали, кто и как будет охранять Путина на Аляске

Обеспечением безопасности президента РФ Владимира Путина на саммите Россия-США будут заниматься выдающиеся специалисты - "отличники" по "оперативной... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T15:03+0300

2025-08-15T15:03+0300

2025-08-15T15:06+0300

политика

владимир путин

саммит

дональд трамп

аляска

безопасность

спецслужбы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860752786_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d231d43cca888d188754ee037c12ae4b.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Обеспечением безопасности президента РФ Владимира Путина на саммите Россия-США будут заниматься выдающиеся специалисты - "отличники" по "оперативной психологии", физической и психологической сверхвыносливости, быстроте адаптации к новым ситуациям, включая погодные условия. Об этом рассказывается в публикации британского таблоида The Sun.В статье подчеркивается, что российского лидера как "одного из самых влиятельных людей на Земле" окружают суперпрофессиональные телохранители, готовые на все ради его защиты "от потенциальных убийц, жаждущих его крови".По информации издания, телохранители Путина, которые, как утверждается, называют себя "мушкетерами", помимо прочего, будут иметь при себе "несколько чемоданчиков" с пуленепробиваемыми чехлами, которые при необходимости используются в качестве щитов."Путин также любит носить с собой свой страшный ядерный чемоданчик под названием "Чегет", - уверяют авторы статьи, добавляя, что с помощью него российских лидер якобы может в любой момент подать сигнал Генштабу ВС РФ о нанесении ядерного удара.Узнал британский таблоид и об оружии телохранителей Путина. По данным The Sun, это пистолеты СР-1 "Вектор", способные стрелять бронебойными пулями. А непосредственно в месте проведения саммита спецслужбисты размещают оборудование для подавления радиосигналов, чтобы исключить дистанционный подрыв зарядов, развертывают устройства для электронного наблюдения и т.д.

https://1prime.ru/20250815/nbc-860759229.html

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, саммит, дональд трамп, аляска, безопасность, спецслужбы