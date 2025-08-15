https://1prime.ru/20250815/putin-860772472.html
Путин рассказал о работе по мастер-планам дальневосточных городов
2025-08-15T16:46+0300
МАГАДАН, 15 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2025 году работа по мастер-планам дальневосточных городов заметно ускорилась. "В этом году работа по мастер-планам заметно ускорилась, набран хороший темп. Полным ходом разрабатывается проектная документация, открываются строительные площадки, сдаются в эксплуатацию новые объекты. При этом 165 объектов в дальневосточных городах уже построено и модернизировано", - сказал Путин на совещании о ходе реализации мастер-плана Магадана. Глава государства также отметил, что мастер-планы помогают в формировании современной и благоприятной городской среды. Он подчеркнул, что для социально-экономического и пространственного развития конкретного города или городской агломерации такая работа крайне важна.
МАГАДАН, 15 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2025 году работа по мастер-планам дальневосточных городов заметно ускорилась.
"В этом году работа по мастер-планам заметно ускорилась, набран хороший темп. Полным ходом разрабатывается проектная документация, открываются строительные площадки, сдаются в эксплуатацию новые объекты. При этом 165 объектов в дальневосточных городах уже построено и модернизировано", - сказал Путин на совещании о ходе реализации мастер-плана Магадана.
Глава государства также отметил, что мастер-планы помогают в формировании современной и благоприятной городской среды. Он подчеркнул, что для социально-экономического и пространственного развития конкретного города или городской агломерации такая работа крайне важна.
