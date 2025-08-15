Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о работе по мастер-планам дальневосточных городов - 15.08.2025
Путин рассказал о работе по мастер-планам дальневосточных городов
Путин рассказал о работе по мастер-планам дальневосточных городов - 15.08.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о работе по мастер-планам дальневосточных городов
Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2025 году работа по мастер-планам дальневосточных городов заметно ускорилась. | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T16:46+0300
2025-08-15T16:46+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860771806_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b94cbbf17e3704f160017baa25052638.jpg
МАГАДАН, 15 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2025 году работа по мастер-планам дальневосточных городов заметно ускорилась. "В этом году работа по мастер-планам заметно ускорилась, набран хороший темп. Полным ходом разрабатывается проектная документация, открываются строительные площадки, сдаются в эксплуатацию новые объекты. При этом 165 объектов в дальневосточных городах уже построено и модернизировано", - сказал Путин на совещании о ходе реализации мастер-плана Магадана. Глава государства также отметил, что мастер-планы помогают в формировании современной и благоприятной городской среды. Он подчеркнул, что для социально-экономического и пространственного развития конкретного города или городской агломерации такая работа крайне важна.
16:46 15.08.2025
 
Путин рассказал о работе по мастер-планам дальневосточных городов

Путин: работа по мастер-планам дальневосточных городов заметно ускорилась

© РИА Новости . Алексей Никольский
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Магадан
МАГАДАН, 15 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2025 году работа по мастер-планам дальневосточных городов заметно ускорилась.
"В этом году работа по мастер-планам заметно ускорилась, набран хороший темп. Полным ходом разрабатывается проектная документация, открываются строительные площадки, сдаются в эксплуатацию новые объекты. При этом 165 объектов в дальневосточных городах уже построено и модернизировано", - сказал Путин на совещании о ходе реализации мастер-плана Магадана.
Глава государства также отметил, что мастер-планы помогают в формировании современной и благоприятной городской среды. Он подчеркнул, что для социально-экономического и пространственного развития конкретного города или городской агломерации такая работа крайне важна.
Путин собрал совещание по развитию Магадана
16:24
16:24
 
