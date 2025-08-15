Путин дал ряд поручений и рекомендаций правительству, ЦБ и Госдуме
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал ряд поручений и рекомендаций Правительству РФ, Центробанку и Госдуме.
- Поручил ЦБ РФ совместно с Правительством РФ с учетом ранее данных поручений до 15 октября обеспечить переход к широкому использованию цифрового рубля, включая его использование физическими и юридическими лицами, а также в бюджетном процессе, определив сроки реализации соответствующих этапов;
- рекомендовал Госдуме РФ совместно с Правительством РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в трудовое законодательство изменений, направленных на совершенствование правового регулирования отношений, связанных с вопросами повышения гибкости рынка труда и применения институтов сверхурочной работы и работы по совместительству;
- поручил Правительству РФ разработать при участии делового сообщества и представить предложения по формированию новой национальной модели торговой деятельности, предусматривающей актуализацию регулирования розничной сетевой торговли в условиях развития платформенной экономики, в том числе в части, касающейся возможности применения платформенных технологий;
- поручил Правительству РФ при разработке плана структурных изменений в экономике обратить особое внимание на снижение уровня бедности;
- поручил Правительству РФ обратить особое внимание на кардинальное сокращение сроков внедрения перспективных технологий в сфере обороны.
- поручил Правительству РФ до 1 декабря внести изменения в законодательство для установления сроков давности при оспаривании сделок приватизации;
- поручил Правительству РФ до 1 сентября предусмотреть льготные кредиты для создания туринфраструктуры на территориях объектов культурного наследия, требующих приведения в удовлетворительное состояние;
- поручил Администрации президента РФ до 1 октября создать межведомственную рабочую группу для повышения эффективности мероприятий по сохранению объектов культурного наследия народов России;
- поручил Правительству РФ до 1 октября разработать и утвердить план структурных изменений в российской экономике. План должен предусматривать: изменение структуры занятости и структуры потребления; повышение качества инвестиционного климата и уровня технологического развития экономики страны; трансформацию структуры внешней торговли, а также повышение эффективности деятельности в сфере обороны и безопасности;
- поручил Правительству РФ подготовить и представить предложения по модернизации программ по увеличению эффективности профессиональной переподготовки и повышения квалификации;
- поручил Правительству РФ до 31 декабря текущего года рассмотреть вопрос о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы.