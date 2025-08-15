https://1prime.ru/20250815/putin-860781463.html
Журналисты узнали, на каком автомобиле Путин будет передвигаться по Аляске
АНКОРИДЖ, 15 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин будет передвигаться по Аляске на лимузине Aurus, передает корреспондент РИА Новости. Российский и американский лидеры в пятницу проведут саммит в Анкоридже. Самолет президента США Дональда Трампа уже прибыл.
