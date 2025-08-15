Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналисты узнали, на каком автомобиле Путин будет передвигаться по Аляске - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250815/putin-860781463.html
Журналисты узнали, на каком автомобиле Путин будет передвигаться по Аляске
Журналисты узнали, на каком автомобиле Путин будет передвигаться по Аляске - 15.08.2025, ПРАЙМ
Журналисты узнали, на каком автомобиле Путин будет передвигаться по Аляске
Президент России Владимир Путин будет передвигаться по Аляске на лимузине Aurus, передает корреспондент РИА Новости. | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T22:02+0300
2025-08-15T22:02+0300
политика
владимир путин
саммит
аляска
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860613192_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_5c748268766c03cfef0ff8a085dc7d67.jpg
АНКОРИДЖ, 15 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин будет передвигаться по Аляске на лимузине Aurus, передает корреспондент РИА Новости. Российский и американский лидеры в пятницу проведут саммит в Анкоридже. Самолет президента США Дональда Трампа уже прибыл.
https://1prime.ru/20250815/sammit-860773452.html
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860613192_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_60cf4d10e061b304577c0add1cd95737.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, саммит, аляска
Политика, Владимир Путин, саммит, Аляска
22:02 15.08.2025
 
Журналисты узнали, на каком автомобиле Путин будет передвигаться по Аляске

РИА Новости: Путин будет передвигаться по Аляске на лимузине Aurus

© РИА Новости . Сергей Попов | Перейти в медиабанкВиды Аляски
Виды Аляски - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Сергей Попов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКОРИДЖ, 15 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин будет передвигаться по Аляске на лимузине Aurus, передает корреспондент РИА Новости.
Российский и американский лидеры в пятницу проведут саммит в Анкоридже. Самолет президента США Дональда Трампа уже прибыл.
Флаг США
WSJ рассказал подробности об участниках саммита на Аляске со стороны США
17:37
 
ПолитикаВладимир ПутинсаммитАляска
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала