CNN рассказал, как переживают европейцы из-за теплой встречи Путина в США
CNN рассказал, как переживают европейцы из-за теплой встречи Путина в США - 15.08.2025, ПРАЙМ
CNN рассказал, как переживают европейцы из-за теплой встречи Путина в США
Европейским дипломатам "тяжело смириться" с тем, что президента РФ Владимира Путина будут встречать в США с красной дорожкой, передает телеканал CNN со ссылкой... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T22:07+0300
2025-08-15T22:07+0300
2025-08-15T23:14+0300
политика
cnn
евросоюз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860771806_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b94cbbf17e3704f160017baa25052638.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Европейским дипломатам "тяжело смириться" с тем, что президента РФ Владимира Путина будут встречать в США с красной дорожкой, передает телеканал CNN со ссылкой на европейского дипломата."С подобным обращением будет тяжело смириться", - приводит телеканал слова дипломата. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что США поставили четыре истребителя пятого поколения F-22 в той части аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где, как ожидается, президент США Дональд Трамп поприветствует российского лидера Владимира Путина. Кроме того, на аэродроме расстелили красную дорожку и установили подиум с надписью "Аляска 2025".
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860771806_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_94bdfba9937770c20c9529044fdf602e.jpg
