Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
CNN рассказал, как переживают европейцы из-за теплой встречи Путина в США - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250815/putin-860781597.html
CNN рассказал, как переживают европейцы из-за теплой встречи Путина в США
CNN рассказал, как переживают европейцы из-за теплой встречи Путина в США - 15.08.2025, ПРАЙМ
CNN рассказал, как переживают европейцы из-за теплой встречи Путина в США
Европейским дипломатам "тяжело смириться" с тем, что президента РФ Владимира Путина будут встречать в США с красной дорожкой, передает телеканал CNN со ссылкой... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T22:07+0300
2025-08-15T23:14+0300
политика
cnn
евросоюз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860771806_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b94cbbf17e3704f160017baa25052638.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Европейским дипломатам "тяжело смириться" с тем, что президента РФ Владимира Путина будут встречать в США с красной дорожкой, передает телеканал CNN со ссылкой на европейского дипломата."С подобным обращением будет тяжело смириться", - приводит телеканал слова дипломата. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что США поставили четыре истребителя пятого поколения F-22 в той части аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где, как ожидается, президент США Дональд Трамп поприветствует российского лидера Владимира Путина. Кроме того, на аэродроме расстелили красную дорожку и установили подиум с надписью "Аляска 2025".
https://1prime.ru/20250814/evrosoyuz-860724021.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860771806_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_94bdfba9937770c20c9529044fdf602e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
cnn, евросоюз
Политика, CNN, Евросоюз
22:07 15.08.2025 (обновлено: 23:14 15.08.2025)
 
CNN рассказал, как переживают европейцы из-за теплой встречи Путина в США

CNN: европейским дипломатам "тяжело смириться" с тем, как встречают Путина в США

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Магадан
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Магадан - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Европейским дипломатам "тяжело смириться" с тем, что президента РФ Владимира Путина будут встречать в США с красной дорожкой, передает телеканал CNN со ссылкой на европейского дипломата.
"С подобным обращением будет тяжело смириться", - приводит телеканал слова дипломата.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что США поставили четыре истребителя пятого поколения F-22 в той части аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где, как ожидается, президент США Дональд Трамп поприветствует российского лидера Владимира Путина. Кроме того, на аэродроме расстелили красную дорожку и установили подиум с надписью "Аляска 2025".
#Владимир Путин разговаривает по телефону - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
"Позвоните Путину". Россия поможет решить проблемы ЕС, уверен Джеффри Сакс
Вчера, 16:58
 
ПолитикаCNNЕвросоюз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала