CNN рассказал, как переживают европейцы из-за теплой встречи Путина в США

CNN рассказал, как переживают европейцы из-за теплой встречи Путина в США

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Европейским дипломатам "тяжело смириться" с тем, что президента РФ Владимира Путина будут встречать в США с красной дорожкой, передает телеканал CNN со ссылкой на европейского дипломата."С подобным обращением будет тяжело смириться", - приводит телеканал слова дипломата. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что США поставили четыре истребителя пятого поколения F-22 в той части аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где, как ожидается, президент США Дональд Трамп поприветствует российского лидера Владимира Путина. Кроме того, на аэродроме расстелили красную дорожку и установили подиум с надписью "Аляска 2025".

