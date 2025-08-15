https://1prime.ru/20250815/putin-860781879.html

Путин прибыл на Аляску, передают СМИ

Президент России Владимир Путин прибыл на Аляску, где состоятся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА Новости.

АНКОРИДЖ, 15 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл на Аляску, где состоятся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА Новости. Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску. Местом встречи лидеров станет военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры начнутся в узком составе. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций. Планируется, что переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги саммита. Как рассказали в Кремле, центральной темой встречи Путина и Трампа станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и незадействованный до сих пор потенциал.

